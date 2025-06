‘Rumlardan üstün çıktınız’

Şans Oyunları Yasası’nın görüşülmesi sırasında Meclis’te yürütülen tartışmaları üzüntü içinde izlediğini belirten turizm uzmanı Prof. Dr. İsmet Esenyel “Havada uçuşan kara para, yasa dışılığın merkezi ve dibine kadar pisliğe batan bir casino sektörü eleştirisi ayyuka çıktı ki anlam veremedim. Yine Rum’un bize en az on yılda veremeyeceği zararı biz iki günde kendi kendimize verdik” eleştirisinde bulundu.

Yasayı eleştirecek diye casino sektörünü illegal bir alan gibi gösteren milletvekillerine, “Rumlardan üstün olarak yaptığımız servis ve toplam hizmet kalitesi anlamında dış dünya rakipleri ile kolaylıkla yarışan sektörü “illegalitenin merkez yuvaları” olarak tanımladık. Bravo bize” şeklinde eleştiride bulundu.

Şans Oyunları (Değişiklik) Yasası Meclis’te tartışılırken muhalefet vekillerinin büyük bir çoğunluğunun kendilerine göre farklı gerekçeler göstererek bu yasanın geçmemesi gerektiğini; toplumsal ve sosyolojik krizler bir yana ekonomik olarak halka katkı değil zarar vereceği noktasında birleştiklerini anımsatan Esenyel “Ülke turizmde en büyük tamamlayıcı sektörünün şans oyunu ve eğlence sektörü olduğunu unutmuş bulunuyoruz” dedi.

Dünyanın casinolu otel merkezi olan Las Vegas’ta 64 casinolu otel bulunduğunu, dünyanın en güzel restoranları ve eğlence merkezlerinin orada olması yanına evlenmek için en fazla turisti çeken bölge olduğuna dikkat çeken Esenyel, Meclis’teki tartışmalara bakıldığında dünya devler ile yarışan hatta daha iyi hizmet veren otellerin meclisteki konuşmalarda milletvekilleri tarafından küçük düşürülme çabalarına bir turizm akademisyeni olarak üzüldüğünü kaydetti.

Yasanın içeriğini değerlendirdi

Prof. Dr. İsmet Esenyel, yayınladığı makalede Meclis’ten geçen ve tartışmaları devam eden Şans Oyunları (Değişiklik) Yasası’nı yoğun gelen eleştiriler üzerinden değerlendirdi.

Esenyel şunları belirtti:

“KKTC vatandaşlarının kumarhaneye girmesi yeni yasaya göre hala yasaktır. KKTC vatandaşı casinoda yakalanır ise; geçmişte olduğu gibi polis tutanak tutar, mahkeme yolu açıktır. Ancak hapis cezası paraya çevrilmiştir.

KKTC’nin mevcut ekonomik ve siyasi durumu gereği; ayrıca adanın kuzeyindeki cılız ulaşım imkanlarıyla (imkansızlık desek daha doğru olur) kesinlikle uluslararası bir destinasyon olarak tanımlamak imkansızdır.

Şans oyunları ve eğlence sektörünü adanın kuzeyinden çıkardığımız anda; Kuzey Kıbrıs turizm destinasyonu diye bir kavram olamaz. Adanın mevcut yapısı içerisinde öncelikle bu gerçeklikle yüzleşmek ve kabullenmek gerekir.

Geçmişte casino izinli olan 500 yataklı, ayrıca yeni en az 750 yataklı projelendirilmiş tesisiler koyacakları çarpan etkisiyle mutlak süreçte hem devletin, hem kuzey Kıbrıs’ın milli bir değerleri olmaya devam edecektir. Ülkenin istihdamından tutun da, (mevcut doğrudan çalışanlar 15 bin, dolaylı (beş yıldızlı tesisler ile birlikte 24 bin civarı) beş yıl içerisinde bitirilecek olanlar ile birlikte yerli üretimin ve bölgesel gelişmenin ve büyümenin en önemli unsurlarından olacak. “

Kuzey Kıbrıs yatırım iklimine bir bakalım

İsmet Esenyel yazısını şöyle sürdürdü:

“Bir an düşünün; büyük bir şirketsiniz; elinizde 150 -200 milyon USD $ para var ve uluslararası bir yatırımcısınız. Türkiye’den bu parayla otel yatırım yapmak için ülke arıyorsunuz. Alternatifler arasında, Bulgaristan, Gürcistan, Karadağ, Hırvatistan ve bir diğer yandan Kuzey Kıbrıs. Örneğin; Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Besim Tibuk “İsmet Bey artık buraya değil yatırımlarımı Karadağ’a yapacağım” diyor. Böylesine büyük yatırımların hayat bulması için bu yukarıda bahsettiğim ülkeler çok ciddi teşvikler veriyor. Bu işin gerçeği ve ekonomik boyutu.

Yapılan en büyük eleştirilerden bir tanesi; Kıbrıslılara bu casinoların yaratacağı sosyal ve toplumsal tahribat konusu. Okullara 100 m yaklaşılacak olan casinolar çoğalacak ve kumar bağımlılığı artacak. Her gelişme ve büyüme mutlaka beraberinde bazı zararları da birlikte getirir. Bu akademide de tartışılan bir gerçekliktir ancak varsayımlar üzerine bir dünya kurmak asla doğru bir yaklaşım değildir. “Toplum içerisinde casinolar çoğalırsa bağımlılık da artacak ve ülke bitmiş bir hale gelecek” demek tek kelime ile “geleceği okumak” yani ön yargıdır. Unutmayalım ki; devlet ve güvenlik birimlerinin her şeye rağmen ülkemizin asayiş anlamında kontrolü yüksek ve önemli bir seviyededir. Bir diğer yandan para hareketlerinin kontrolünü devlet en üst noktada MASAK birimi ile birlikte yapmaktadır.

Teknolojinin bu kadar ilerleyip herkesin kendi cep telefonlarından rahatça online sitelerden istediği zaman “şansını deneyebilmesi“ en büyük tehlikedir. Ayrıca her sokakta “bet ofis” vardır.

Kumar - şans oyunu bağımlılığı bilimsel verilere göre yapılmalı ve ölçme değerlendirme anlamında doğru metodoloji uygulanmalıdır. Burada amaç hangi “şans oyunu tercihinin” daha fazla gerçek anlamda bağımlılık yarattığını ölçmek olmalıdır. Örneğin; bet ofis, kahvehane, casino, milli piyango ve diğer bahisler, internet- online şans oyunları.”