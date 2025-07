Yazıklar olsun

Gazze Şehri'ndeki Şifa Hastanesi'nin direktörü Dr. Mohammed Abu Salmiya, son 72 saatte 21 çocuğun yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle öldüğünü söyledi.

BBC'ye konuşan Dr. Salmiya, Gazze'de 900 bin civarı çocuğun açlık çektiğini ve bunlardan 70 bininin ciddi gıda yetersizliğiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yardım girişine yönelik kısıtlamalarını eleştiren Birleşmiş Milletler de "Gazze'de insanları hayatta tutan son can damarları da kesiliyor" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise Deyr el Balah'taki tesislerinin, İsrail'in Hamas'a karşı operasyonunun başladığı 2023'ten beri ilk defa saldırıya uğradığını açıkladı.

WHO, çalışanları ve ailelerinin yaşadığı binanın İsrail güçleri tarafından hedef alındığını, erkek çalışanla-rın soyulup elleri kelepçelenerek sorgulandığını ve binada kalanların travmatize olduğunu aktardı:

"İki WHO çalışanı ve aile üyelerinden iki kişi gözaltına alındı. Dört kişiden üçü serbest bırakılırken bir çalışanımız hala gözaltında."

İsrail ordusu, bu konuda henüz bir açıklama yapmadı.

Guterres: Gazze'de açlık her kapıyı çalıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, üye ülkelerin hesap sorulmadan uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediklerini belirterek, "Gazze'de açlık her kapıyı çalıyor." dedi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın başkanlığında ihtilafların barışçıl çözümüne ilişkin düzenlenen açık oturumda konuştu.

BM Genel Sekreteri, uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin artan jeopolitik bölünmelerin ve çatışmaların yaşandığı döneme denk geldiğine işaret ederek, bunun bedelinin ise son derece ağır şekilde insan hayatlarıyla, yok edilen toplumlarla ve kaybedilen geleceklerle ölçüldüğünü söyledi.

Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de yetersiz beslenme, son raddeye ulaştı. Gazze'de açlık her kapıyı çalıyor ve artık insani ilkeler üzerine inşa edilen yardım sisteminin son nefesini verdiğini görüyoruz. Bu sistem, işleyebilmesi için gerekli koşullardan mahrum bırakılıyor. Yardım ulaştıracak alan verilmiyor. Hayat kurtaracak güvenlik sağlanmıyor. İsrail’in askeri operasyonlarını yoğunlaştırdığı ve Deyr el-Belah’ta yeni tahliye emirlerinin verildiği bir ortamda yıkımın üstüne yıkım ekleniyor."