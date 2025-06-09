Birinin durumu ağır

Güzelyurt – Lefkoşa, Yılmazköy-Çamlıbel ana yolları ve Dipkarpaz’da meydana gelen trafik kazalarında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre; dün sabah saat 10.00 sıralarında Mustafa Volkan (E-48), yönetimindeki YB 659 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Saldam Petrol önlerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpıp motosikletten düşerek ağır şekilde yaralandı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Volkan kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sevk edildiği Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde gözetim altına alındı.

Yoldan çıktı, çelik bariyerlere çarptı

Yılmazköy-Çamlıbel ana yolunda meydana gelen kazada ise bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre; Mukaddes Sevinç (K-71) saat 15.20 sıralarında yönetimindeki NU 091 plakalı salon araç ile Çamlıbel istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak çelik bariyerlere çarptı.

Yaralanan araç sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Dipkarpaz'da ise önceki akşam alkollü içki tesiri altında kaza yapan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre; saat 18.30 sıralarında 211 miligram alkollü içki, tesiri altında, yönetimindeki HM 521 plakalı pick-up araç ile seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak toprak sete çarpan ve takla atan Erdal Fabrikacı Darbaz (E-28) ile Cemile Sürmeli (K-29) yaralandı.

Darbaz ile Sürmeli'nin tedavileri kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

