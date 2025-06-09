Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği iş birliğiyle, ceviz ürününü tanıtmak ve ekonomik değerini artırmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Lefke Ceviz Festivali’nin bu yıl 15’incisi Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde gerçekleştirildi. Festivalde kurulan stantlarda ceviz ve ceviz ürünlerinin yanı sıra macunlar, el yapımı pekmez, birçok yerel lezzet, çilek ile çeşitli sebze-meyveler satışa sunuldu.

Lefke Çarşı Merkezi’nde yer alan ve bu yıl ‘Bayramda Lefke Bir Başka’ sloganıyla gerçekleştirilen festivale Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi lideri Kudret Özersay, bölge halkı ve diğer ilçelerden vatandaşlar katıldı.

Festivalin açılış kurdelesi 2025 KKTC Federasyon Kupası Şampiyonu Lefke Türk Spor Kulübü futbolcuları tarafından kesildi.

Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibi ve bölge okullarından dans gurubu ekipleri gösteri sundu.

Festival, gün boyu çeşitli etkinliklerle sürdü.

Cevizin faydaları

Ceviz, besin değeri yüksek ve sağlığa birçok fayda sağlayan bir kuru yemiştir. Beyin sağlığını destekler, kalp hastalıklarına karşı korur, bağırsak sağlığını iyileştirir ve hatta bazı kanser türlerinin riskini azaltabilir. Ayrıca, kilo kontrolüne yardımcı olur, sperm kalitesini artırır ve cilt sağlığını iyileştirir.

