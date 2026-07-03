Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Angela Maria Holguin’in liderlere siyasi irade çağrısında bulunmasının ardından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı

Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin açık olduğunu belirtti. Erhürman Guterres’in çabalarını desteklediğimizi açıkladık, desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

“Halkımızın, özellikle de çocuklarımızın hakları, geleceği, eşitliği, güvenliği, dünyayla buluşması ve Kıbrıslı Türklerin 'özne' olma pozisyonunun korunması tek derdimizdir” diyen Erhürman, son derece sakin olduklarını, hiç aralıksız çalıştığını ve kararlı olduklarını kaydetti. Erhürman açıklamasını “Telaşa mahal yok!” sözleriyle tamamladı.

Kararlılığımız sanırım artık herkesçe biliniyor

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı açıklamada, Güneydeki seçimlerden ve dönem başkanlığından sonra Temmuz ayı itibarıyla süreçte hareketlenme olacağını aylar öncesinden paylaştıklarını hatırlatarak, “Halkımızın çözüm iradesi açık. BM Genel Sekreteri Guterres’in çabalarını desteklediğimizi açıkladık, desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

İlkelerini, metodolojisini defalarca tüm taraflarla ve halkla paylaştığını ifade eden Erhürman, bunların net ve herkesin malumu olduğunu kaydetti.

Erhürman, Kıbrıs sorunu ile ilgili gelişmeleri, etkileme potansiyeli olan tüm uluslararası girişimleri çok yakından takip ettiklerini ve değerlendirdiklerini dile getirerek, “Hangi taraftan gelirse gelsin, provokasyonlara, oyunlara alet olmayız. Sabrımız, soğukkanlılığımız, ciddiyetimiz ve kararlılığımız sanırım artık herkesçe biliniyor” dedi.

Ortada bir plan olmadığını, yalnızca bazı fikirlerin söz konusu olduğunu, şüphesi olanlar varsa, yeni açıklamalarla şüphe duyulmaması gerektiğini anladıklarını söyleyen Erhürman, yine de Siyasi Partiler Konseyini, sendikaları, Gençlik Koordinasyon Masasını, iş insanı örgütlerini ve dileyen herkesi fikirlerden haberdar ettiklerini belirtti.

Çalışıyoruz ve kararlıyız

Halkı, anlamlı her gelişmeyle ilgili, zamanlı biçimde bilgilendirmeye devam ettiklerini söyleyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Hep söylüyoruz; ne umutsuzluğun ne de umudun tacirliğine soyunduk, soyunuruz! Çünkü herhangi bir süreç ya da sonuçtan siyasi rant devşirme çabamız veya ihtiyacımız yok.

Halkımızın, özellikle de çocuklarımızın hakları, geleceği, eşitliği, güvenliği, dünyayla buluşması ve Kıbrıslı Türklerin 'özne' olma pozisyonunun korunması tek derdimiz. Son derece sakiniz, hiç aralıksız çalışıyoruz ve kararlıyız. Telaşa mahal yok!”

Derviş Eroğlu ve eşi Cumhurbaşkanlığı'nda ağırlandı

Bu arada Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı'nda ağırladı.

Erhürman, Derviş Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı girişinde karşıladı.

Meral Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman'a çiçek takdim etti.

Görüşme, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın eski cumhurbaşkanlarına yönelik nezaket ziyaretleri kapsamında planlanan buluşmanın, Derviş Eroğlu'nun yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ertelenmesinin ardından gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmesinde, başta Kıbrıs Sorunu olmak üzere güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026, 09:51