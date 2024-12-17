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‘Suriye’yi devraldı’

Trump “Suriye’de çok belirsizlik var.  Bölgede olup olmayacakların anahtarı Türkiye'nin elinde olacak” diyerek, Erdoğan’ın güçlü olduğunu söyledi

‘Suriye’yi devraldı’
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'de çok fazla belirsizliğin olduğunu ve olacakların anahtarının Türkiye'de olduğunu söyledi. Trump, "Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan)  çok iyi anlaştığım biri. Erdoğan çok akıllı ve çetin biri, büyük bir askeri gücü var" dedi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. 
Suriye'de çok fazla belirsizliğin olduğunu söyleyen Trump, olacakların anahtarının ise Türkiye'de olduğunu ifade etti.
Trump, "Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan çok iyi anlaştığım biri. Erdoğan çok akıllı ve çetin biri, büyük bir askeri gücü var" diye konuştu.
Ukrayna ve Rusya arasında süren savaşa ilişkin Trump, "Ukrayna'daki kıyım durmalı. Putin ve Zelenski ile konuşacağız. Zelenski anlaşmaya hazır olmalı" dedi.
 

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 8 saat Önce

Erdoğanı kukla olarak kullanabilmek için bu sözler. Bu yahudi saksocusu RTE ye kenik atıyor yalayıp sussun diye. Merak etme, o ülkeyi bağırdığı için zaten batıya mahkûn. Sen ona her istediğini yaptıracaksın. O akılsızı pohpohlaYARAK...

Turkish Power
Turkish Power - 13 dakika Önce

Biryerine mi girdi çakma eski tüfek sosyalist tam kılıçdaroğlu zavallısısın

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