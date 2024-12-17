‘Suriye’yi devraldı’

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'de çok fazla belirsizliğin olduğunu ve olacakların anahtarının Türkiye'de olduğunu söyledi. Trump, "Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) çok iyi anlaştığım biri. Erdoğan çok akıllı ve çetin biri, büyük bir askeri gücü var" dedi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'de çok fazla belirsizliğin olduğunu söyleyen Trump, olacakların anahtarının ise Türkiye'de olduğunu ifade etti.

Trump, "Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan çok iyi anlaştığım biri. Erdoğan çok akıllı ve çetin biri, büyük bir askeri gücü var" diye konuştu.

Ukrayna ve Rusya arasında süren savaşa ilişkin Trump, "Ukrayna'daki kıyım durmalı. Putin ve Zelenski ile konuşacağız. Zelenski anlaşmaya hazır olmalı" dedi.

