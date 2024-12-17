Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz’in "genelde üretim sektörünü, spesifik olarak da zeytinyağı üreticisini hedef alarak ‘asalak sektör" diye açıklamalarda bulunduğunu belirterek, Deniz'i kınadı. KTSO Deniz'i yerli üreticileri hedef alan söylemlerine son vermeye ve sektörden özür dilemeye de davet etti.
Deniz'in üretim sektörüne yönelik “itibarsızlaştırmaya yönelik” açıklamalarının “talihsiz ve yanıltıcı” olduğunu kaydeden KTSO, “Yerli üretimi baltalamaya yönelik bu tür söylemler, ülke ekonomisi ve tüketicinin çıkarları açısından ciddi zararlar doğurabilir" dedi.
KTSO, yazılı açıklama yaparak Deniz’e tepki gösterdi; Deniz’in yerli üretimi ve üreticiyi hedef alarak gerecek dışı iddialarda bulunulduğunu kaydetti.
Açıklamada, “Ticaret Odası Başkanı’nın genelde üretim sektörünü, spesifik olarak da zeytinyağı üreticisini hedef alarak ‘asalak sektör’ diye nitelendirmesini şiddetle kınıyoruz. Yerli üreticiyi korumak için uygulanan fonları eleştiren Ticaret Odası Başkanı, fonların üreticiyi ‘tembelleştirdiği’ yönündeki anlamsız iddiayı ortaya atıp, sanayicileri zan altında bırakmak istemektedir” denildi.
Deniz'in yerli üreticiyi, yurt dışındaki dev firmalarla aynı kefeye koyduğu kaydedilen açıklamada, Deniz'in “İthal ürün gelsin, rekabet etsinler” dediği, bu anlayışa anlam vermenin mümkün olmadığı ifade edildi.
Gelişen ve iyi bir duruma gelen zeytinyağı üretimini hedef almanın “üretim düşmanlığı” olduğunu belirtilen açıklamada, tüm zeytinyağı üreticisinin tağşişe yöneldiği algısı yaratmak, iklim şartlarından dolayı zeytin ağaçlarının bu yıl daha az meyve vermesini, zeytinyağı üreticisinin bir kusuruymuş gibi göstermenin insafsızlık olduğu belirtildi.
Zeytinyağı ithalinin yasaklanmasının ardından sektörün geliştiği kaydedilen açıklamada, zeytin ağacı sayısının ve soğuk sıkım yapan tesislerin arttığı, kapasitede artış yaşandığı, zeytinyağı ihracatında da artış görüldüğü ifade edildi.
Talihsiz ve yanıltıcı
Sanayi Odası, zeytinyağı üretimini ‘asalak sektör" diye tanımladığını iddia ettiği Deniz'i kınadı
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz’in "genelde üretim sektörünü, spesifik olarak da zeytinyağı üreticisini hedef alarak ‘asalak sektör" diye açıklamalarda bulunduğunu belirterek, Deniz'i kınadı. KTSO Deniz'i yerli üreticileri hedef alan söylemlerine son vermeye ve sektörden özür dilemeye de davet etti.
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YORUMLAR
Doğru Söz - 5 dakika Önce
1- Turgay Deniz tüccar. Adam ticaret yapna derdinde. 2- Eniştesi onu da Türkiye yoluna soktu. O yol 100% RTE ye bağımlı KaKaTC.
Tatar'ın kayınçosu,ne söylemesini beklerdiniz ki..Sevimsiz olduğu kadar da dangalak bir adam işte..