Meclis haftaya ‘tatlı’ başladı

Atatürk Meslek Lisesi (AML) öğrencileri milletvekillerine hazırladıkları ürünlerden ikram etti.

Verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi öncesinde AML’nin Gıda Teknolojisi Pastacılık öğrencileri, öğretmenleri Sergün Toyer rehberliğinde hazırladıkları ürünleri milletvekillerine sundu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yiyecek sunulan standı ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenleriyle sohbet etti.

Bütçe görüşmeleri ikinci haftasında...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine devam etmek üzere toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasasının Geçici 1’inci Maddesinin (4)’üncü Fıkrasında Belirtilen 60 (Altmış) İş Günü Sürenin Uzatılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname” tartışıldı.

Erhürman endişelerini dile getirdi

Meclis İç Tüzüğü'nün 62'nci maddesi tahtında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yabancılara Mülk Satışıyla İlgili Yasa Gücünde Kararname hakkında endişelerini dile getirdi.

Cumartesi akşama doğru çıkan kararnameden hükümet partilerine mensup kaç milletvekilinin haberi olduğunu soran Erhürman, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, hükümetin piyasada yabancı yatırımcıya yönelik ciddi güvensizlik yarattığını, yabancı yatırımcının elindeki malları düşük fiyattan satışa çıkardığını, inşaat sektörünü kayba uğrattığını söyledi.

Erhürman, yap sat sektöründe yerli yatırımcıyı korumak amacıyla yapıldığı söylenen yasanın, şimdi değiştirilmeye çalışıldığını, ortaklık oranlarının eklendiğini ve inşaat sektörünün riske atıldığını kaydetti.

Oğuz: Açılım için bir adım attık

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, bu yasanın geçtiği günden çok tartışıldığını, iş insanı Simon Aykut ve diğer kişilerin tutuklandığını, KKTC’nin hedef yapıldığını, sektörden de çok şikayet geldiğini anlattı.

Oğuz, inşaat sektöründe 100 milyon strelin kayıp olduğunu ancak bu yasayla kayıpların sisteme gireceğini, TMK’nın işin içinde olduğunu, devletin maliyenin alacakları olduğunu anlattı. Bakan Oğuz, ülke için büyük ekonomik önemi bulunan sektörde panik ve daralma olduğunu, açılım için de bu adımı attıklarını söyledi.

KHK Başkanlığı bütçesi kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 92 milyon 485 bin 800 TL'lik Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanlığı bütçesini oy birliği ile kabul etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Mecliste kurumların eksikliklerinin, sorumluluklarının ele alınmasının önemli olduğunu, bu çerçevede eleştirileri dinlemekten memnun olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, eleştirilerin azaldığını, daha önce daha çok eleştiriler tartışmalar yapıldığını ancak bugün komisyona güvenin arttığını, hak yememenin adaleti sağladığını kaydetti.

Meclise yönelik sınavlarla ilgili diyaloğun gerektiğine inandığını ifade eden Çavuşoğlu, daha hızlı münhallerin yapılmasının önemine işaret etti, komisyonun en erken zamanda sıkıntıları aşması ve geleceğe yönelik adımları atmasını temenni etti.

Barçın: Komisyon haddini aştı

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın bütçede söz alarak, komisyonun, Mecliste yapılacak terfilerle ilgili haddini aştığına işaret etti. Barçın, komisyon tarafından verilen yazılı cevabı okudu ve komisyonun sınavları yürütmekle görevli olduğunu kaydetti.

Barçın, kamuya girerken aranan niteliklerle ilgili görülen eksiklikleri anlatarak, komisyonun görevini yerine getirirken, kendini örneğin Milli Eğitim Bakanlığı yerine koyamayacağını söyledi.

Yapılan eleştirilerin var olan güveni tesis etme amacı taşıdığını ifade eden Barçın, komisyonun Meclise talimat veremeyeceğini anlattı. Barçın, bir yıl önce sınavı yapılıp Meclise alınan kişilerin yükselmesinin nasıl yapılamayacağını sordu. Barçın, dayatmaya izin vermeyeceklerini, hiç bir milletvekilinin de izin vereceğine inanmadığını kaydetti.

Öztürkler: Devrim arkadaşıma katılıyoum

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de yerinden söz alarak, “Yazım uslubundan ben de şikayetçiyim, Meclis çalışanlarının da mağdur edilmesine karşıyım, önemli olan çalışanların hakkının verilmesidir, yasa çağ dışı kaldıysa engelleme değil çözüm bulmak önemlidir. Devrim arkadaşıma katılıyorum.” dedi.