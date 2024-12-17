İhracat şart

Girne’de gerçekleştirilen ve yarın sona erecek “Küresel İklim Değişikliği Uluslararası Konferansı” ve “Yatırımlar ve İş Birliği Geliştirme Programı” zirvesi, bilim insanlarını, iş dünyası temsilcilerini ve mühendislik ile mimarlık alanındaki uzmanları bir araya getiriyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı Dr. İlyas Demirci, YDÜ Rektörü Prof Dr. Tamer Şanlıdağ, öğretim görevliler ve çok sayıda konuk, etkinlikte yer aldı.

Serim: Su kaynaklarımız olumsuz etkilenmektedir

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim konuşmasında zirvenin genelde uluslararası toplum, özelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için önem arz eden iklim değişikliği ve yatırım imkanları konularında, çözümler üretilmesi, yaratıcı fikirlerin geliştirilmesi ve yeni iş birliklerinin tesis edilmesine imkan tanımasını ümit ettiğini ifade etti.

Serim, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin güçlü bir yapıya kavuşması için üretimin artması ve çeşitlendirilmesi, üretimin artması için de Kıbrıs Türk pazarının dışına çıkılarak, ihracat yapılması şarttır. Rekabet gücü yüksek ürünlerin doğrudan sunulabileceği 85 milyonluk büyük bir pazar ve Türkiye üzerinden çok daha geniş pazarlara erişim imkanı mevcuttur.” dedi.

“Programın başında KKTC Su Temin Projesi'ne dair tanıtıcı filmi birlikte izledik. Bir hayalin gerçeğe dönüşmesini temsil eden bu asrın projesi sayesinde, Kıbrıs Türk kardeşlerimizi temiz içme suyuyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerine yer veren Serim, projenin bir diğer önemli ayağı olan tarımsal sulama alanında da çalışmalara devam edildiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin verimli topraklarını kaliteli suyla buluşturarak ürün verimliliğini ve çeşitliliğinin artırmayı hedeflediklerini belirten Serim, “Küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık, çölleşme, plansız sanayileşme ve kentleşme nedeniyle su kaynaklarımız olumsuz etkilenmektedir. Tüm bunlarla birlikte, hızlı tüketim kültürü ve su kirliliği gibi tehditler de kullanılabilir temiz su kaynaklarının hızla erimesine yol açmaktadır.” dedi.

KKTC turizm ve eğitim adası…

Serim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eğitim adası ve turizm adası nitelikleriyle öne çıkmakta olduğunu ancak artık KKTC’nin bir yatırım adası olmasının da vaktinin geldiğini ifade etti.

Serim, “Göreve başladığım ilk günden itibaren, Türkiye’den ve farklı ülkelerden yatırımcı ve girişimciler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yatırımcı ve girişimciler arasında daha güçlü bağlar tesis edilmesinin önemini özellikle vurguluyor; bu yönde herkesi teşvik etmeye özen gösteriyorum. Zira, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile sadece turizm ve eğitim alanlarında değil, enerji, inşaat, sağlık ve daha birçok sektörde iş birliği ve yatırım potansiyeli bulunmaktadır.” dedi.

Maliyetler rekabeti zorlaştırıyor

KKTC’de iş gücü, enerji ve hammadde maliyetlerinin rekabet edebilirliği zorladığını bildiklerini ifade eden Serim, Türkiye olarak, Kıbrıs Türk iş insanlarınca sunulacak, üretim potansiyeli ve rekabet modelini somut biçimde ortaya koyan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine katma değer sağlayacak proje ve girişimlere her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne özgü, marka haline gelebilecek niş ürünler tespit edilip geliştirildiği takdirde, bunların dış pazarlara satışında maliyetlerin belirleyici rolünün azalacağının unutulmaması gerektiğini belirten Serim, kalite ve standardı yüksek ürünler, doğru sunum ve ambalaj gibi etkenlerle desteklendiği takdirde, yüksek fiyatlara alıcı bulabildiğine değindi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu alanlarda yapılacak yatırımları desteklemeye ve üretilecek katma değeri yüksek ürünlerin, Türkiye üzerinden dünya pazarlarına erişmesine yardımcı olmayı istediklerini kaydeden Serim, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin güçlü bir yapıya kavuşması için üretimin artması ve çeşitlendirilmesi, üretimin artması için de Kıbrıs Türk pazarının dışına çıkılarak, ihracat yapılması şarttır. Rekabet gücü yüksek ürünlerin doğrudan sunulabileceği 85 milyonluk büyük bir pazar ve Türkiye üzerinden çok daha geniş pazarlara erişim imkanı mevcuttur.” dedi.

e-ticaret bir yol…

Serim, Kıbrıs Türklerinin ürettikleri ürünleri Türkiye’ye ve uluslararası pazarlara sunmalarının bir yolunun da e-ticaretten geçmekte olduğunu aktardı.

Serim, gelişime çok açık durumdaki bu alanda da mevzuat ve uygulamalara dair tecrübe ve bilgi birikimlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aktardıklarını söyledi.

Serim, bu alanda ilk adımın kamusal destekle PTTAVM üzerinden atıldığını belirtti.

Demirci: Köklü işbirlikleri…

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı Dr. İlyas Demirci de Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği olarak, Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarında kültürel bağları derinleştirmek, mühendislik, mimarlık ve şehircilik alanlarında köklü iş birlikleri tesis etmek üzere faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Demirci, “Bu amaç doğrultusunda, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki iş birliğini ve ekonomik etkileşimi güçlendirmek adına, TDMMB ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin müşterekliğinde, KKTC’de, ‘Yatırımlar Ve İşbirliği Geliştirme Programı’ ile birlikte ‘Küresel İklim Değişikliği Uluslararası Konferansları’ ile bir aradayız.” dedi.

Tatar’a madalya verildi

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Türk Dünyası Üstün Hizmet Madalyası” verildi.

Tatar, Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olarak KKTC’nin çevresini ve doğasını yakışır şekilde koruyup, gelecek nesillere yaşanabilir bir gelecek bırakmanın herkesin görevi olduğunu kaydetti.

"Her bir damla suyun değeri vardır." diyen Tatar, birlik ve beraberlikle küresel ısınma ve diğer tehlikelerin aşılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve gerçekleştirilmesinin en büyük temennisi olduğunu dile getirdi.



Arıklı: Önümüzdeki yüzyıl su savaşlarına sahne olacak

İlk olarak söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, muhteşem bir proje olan KKTC Su Temin Projesi'nin sinevizyonunu birlikte izlediklerini belirterek, suyun KKTC için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hep birlikte gördüklerini kaydetti.

Arıklı, gelecek yüzyılın su savaşlarına sahne olacağını ve savaşların en büyük sebebinin su olacağını dile getirdi.