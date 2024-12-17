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‘İyi de gelmedi’

Tahsin Ertuğruloğlu “İngiltere Başbakanı Starmer’in kuzeye gelmemesi benim için bir şikayet konusu değildir” dedi ve ekledi

‘İyi de gelmedi’
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yaptığı ziyareti ve Kuzey Kıbrıs’a geçmemesini değerlendiren Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ‘İyi de gelmedi’ dedi. 
Bakan Ertuğruloğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne verdiği destekle ilgili de açıklama yaptı. 
Türkiye temasları kapsamında katıldığı NTV’de değerlendirmelerde bulunan Ertuğruloğlu, Starmer'in güneyi ziyaretiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
 "Vay efendim niye Rumla gitti konuştu da bize gelmedi. Bu benim için bir şikayet konusu değil. İngiliz Başbakanı iyi de gelmedi.”
Ertuğruloğlu, İngiltere'nin bu ziyareti ile garantör ülke konumuna gölge düşürdüğünü belirterek, "Kıbrıs Türk halkına en büyük haksızlığı ilk günden itibaren bugüne kadar yapan bir ülke varsa o da İngiltere'dir" dedi.
Ertuğruloğlu, İngiltere'nin garantör ülkelerden birisi olmasına rağmen hiçbir zaman garantörlüğün gereklerini yerine getirmediğine dikkati çekti.
 Bakan Ertuğruloğlu, Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki ortaklığın bozulmasının ardından, Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında tanınmasına kapıyı açan ve bunu sağlayanın İngiltere olduğunu söyledi.

Huzurluyuz, çünkü Türkiye var
Bakan Ertuğruloğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne desteğini de şu sözlerle değerlendirdi:
"Amerika'nın Doğu Akdeniz'e çökmesi Güney Kıbrıs'a konuşlanması, uyguladığı silah ambargosunu sonlandırması, askerlerine eğitim vermesi  ve onlarla ortak tatbikat yapması umarım Rumları şımartmaz.”
Bakan Ertuğruloğlu, Ada'daki barış ortamının sürmesinde en büyük desteğin Türkiye olduğunun da altını çizdi.
Bakan Ertuğruloğlu Türkiye'nin KKTC'ye desteği ile ilgili "Ateş çemberinin içerisinde yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.. Oraya gitseniz oradaki günlük yaşamı bir tecrübe etseniz sanki hiç etrafımızda bir ateş çemberi yokmuş gibi hissedersiniz kendinizi.. Bunun bir tek nedeni vardır; Adadaki Türk askerinin mevcudiyeti ve anavatanı Türkiye'nin güçlü bir devlet olması" diye konuştu. 

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YORUMLAR
Necip
Necip - 13 saat Önce

Yapma be Taysın..Sen neymişsin abi bee..Aslında belindeki kılıçlardan korktu da gelmedi bu adam...

Doğru Söz
Doğru Söz - 12 saat Önce

Sen huzurlu olabilirsin Kıbris Türkü huzurlu değil, olamaz. Sen RTE adına görev yaptığın için huzurlusun. Onun istediğini yani yalakalığını görevini tam yaptığın için. Zaten demeci de Kıbrıs Türküne değil senin yalakalığını yaptığın ülkede verdin. Tesadüf değil.

Turkish Power
Turkish Power - 4 saat Önce

Veledi zinalar dünyayı sikmeye alışmışlar bunlar götverenlere gider cehennem mekanları olsun yalamalarıyla birlikte birbirlerine 69 yapsınlar

Sokan Power
Sokan Power @Turkish Power - 5 saniye Önce

Yok senin ananın amı a be yarrak power...69 u da seversin sen belli ettin işte,ezik götveren...

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 20 dakika Önce

DÜNYAYA MEYDAN OKUYAN KKTC DIŞ İŞLERİ BAKANIMIZ ‘ KKTC’ye GELMEDİ DİYE KIBRIS CUMHURİYETİ GARANTÖRÜ ‘BMGK DAİMİ ÜYESİ VE G7 ÜLKESİ İİNGİLTERENİN BAŞBAKANINA HADDİNİ BİLDİRMEYECEK Mİ YANİ ?

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