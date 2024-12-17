‘Stratejik ortak’

Fransa’nın Güney Kıbrıs'taki Büyükelçisi Clélia Chevrier Kolačko, Doğu Akdeniz’de daimi olarak görev yapan Fransız askeri varlığının, Güney Kıbrıs olmadan süremeyeceğini ifade etti.

Alithia gazetesinin haberine göre Kolačko "Doğu Akdeniz’de daimi faaliyetlerde bulunan Fransız askeri varlığı, Fransız Silahlı Kuvvetleri’nin güçlü bir dostu ve ortağı olan Güney Kıbrıs olmadan mümkün olamazdı" dedi.

Güney Kıbrıs’ın savunma alanında, Fransa’nın esas stratejik ortağı olduğunu ifade eden Kolačko, Güney Kıbrıs’ın NATO üyesi olup olmayacağı şeklindeki bir soru üzerine, Kuzey Atlantik İttifak’ının açık kapı politikasını sürdürdüğünü, Güney Kıbrıs’ın AB’nin savunma ve güvenlik politikalarına zaten katılmasına değer verdiklerini söyledi.

Kolačko, daha güçlü ve daha operasyonel bir Avrupa savunmasının, küresel ve transatlantik güvenliğe olumlu katkı sağladığına inandıklarını ifade etti.

Fransa’nın şu anda, 2022 yılında Fransız dönem başkanlığı sırasında geliştirilen stratejik özerklik ve stratejik pusula çerçevesinde, Güney Kıbrıs ile birlikte ilerlemeye hazır olduğunu ifade eden Kolačko, Güney Kıbrıs’ın silahlı kuvvetleriyle tatbikatlar yaptıklarını, teçhizatların çalışılabilirliği üzerinde çalıştıklarını ayrıca AB savunma politikalarında Güney Kıbrıs ordusuyla yakın iş birliği içinde olduklarını da söyledi.

Rum ordusuna destek

Güney Kıbrıs’ın, AB’nin Kızıldeniz’de başlattığı “Aspides” operasyonuna katılmasını da takdir ettiklerini söyleyen Kolačko, Fransa’nın, bilgi alışverişini güvenli kılacak aynı zamanda teröre karşı mücadele çabalarına yardımcı olacak Güney Kıbrıs’ın silahlı kuvvetlerinin çalışabilirliğini güçlendirilmesine destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Kıbrıs sorununa da değinen Fransız Büyükelçi, Fransa’nın BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda, siyasi eşitlik ilkesine göre kararların alınacağı, adil, yaşayabilir ve kalıcı bir çözümden yana olduklarını ifade etti.

Kolačko bu parametreler dışındaki formüllerin de gerçekçi olmadığını, bunun; Kıbrıslı Türkleri AB üyeliği kazanımlarından da mahrum bırakacağını savundu.

Bir soru üzerine Kolačko, Fransa’nın iki kesimli iki bölgeli federal bir çözümün inşasına yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.