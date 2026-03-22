Taahhüt verildi

Büyük kısmı Avrupa ülkelerinden oluşan 22 ülke, ortak bir açıklama yayınlayarak Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için "uygun çabalara" katkıda bulunmayı taahhüt etti.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle Orta Doğu bölgesinde tansiyonu yükselirken büyük bir kısmı Avrupa ülkeleri olmak üzere 22 ülkeden Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanmasına ilişkin bir açıklama yapıldı.

İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Japonya, Kanada, Güney Kore, Yeni Zelanda, Danimarka, Letonya, Slovenya, Estonya, Norveç, İsveç, Finlandiya, Çekya, Romanya, Bahreyn, Litvanya ve Avustralya liderleri, ortak bir açıklama yayınlayarak Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanması çabalarına katkıda bulunmak istediklerini duyurdu. Ortak açıklamada, "İran'ın Körfez'de silahsız ticari gemilere yönelik saldırılarını, petrol ve gaz tesisleri dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın İran güçleri tarafından fiilen kapatılmasını en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

“Derin endişe duyuyoruz”

Açıklamada, "Tırmanan çatışmadan derin endişe duyduğumuzu ifade ediyor, İran'a tehditlerine, mayın döşeme faaliyetlerine, insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına ve Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya yönelik diğer tehditlerine derhal son verme çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Açıklamada, "Boğazdan güvenli geçişin sağlanmasına yönelik uygun çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Hazırlık planlamasına katılan ülkelerin taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

