‘Vathia Gonia’ projesi

Güney Kıbrıs’taki Su İşleri Dairesi, Ay.Napa’da bulunan “Vathia Gonia” sahil bölgesinde, bölgedeki çiftçilerin sulama sorunlarını çözmek amacıyla kapsamlı bir stratejik proje başlatmayı planlıyor. Projenin hedefi, Haspolat Arıtma Tesisi’nden elde edilen geri kazanılmış suyun etkin bir şekilde depolanarak tarımsal alanlarda kullanılması ve böylece bölgedeki tarımsal üretimin artırılması olarak açıklandı.

Fileleftheros gazetesi, projenin toplam bütçesinin 17 milyon Euro olduğunu ve bu kapsamda, “Mia Milia” (Haspolat) Arıtma Tesisi’nden sağlanan suyun kış aylarında depolanabilmesi için toplam 3 milyon metreküp kapasiteli iki büyük toprak tankın inşa edileceğini yazdı. Gazeteye göre bu tanklar, bölgedeki sulama altyapısının güçlendirilmesi ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak için kritik öneme sahip olacak.

Haberde, “Vathia Gonia” projesinin aynı zamanda devletin Haspolat Arıtma Tesisi’nden elde edilen suyu değerlendirmek amacıyla planladığı 80 milyon Euro değerindeki altyapı çalışmalarının da ilk adımı olduğuna dikkat çekildi. Proje ile birlikte, bölgedeki çiftçilerin mevcut ekim alanlarını genişletme imkânı elde edeceği, tarımsal verimliliğin artırılacağı ve sulama kaynaklı sorunların uzun vadede büyük ölçüde giderileceği belirtildi. Uzmanlar ve yetkililer, projenin tamamlanmasıyla Ay.Napa bölgesindeki tarımsal üretimin daha sürdürülebilir hâle geleceğini ve bölge ekonomisine de olumlu katkılar sağlayacağını vurguladı.

Ayrıca, projenin, suyun doğru şekilde depolanması ve yönetilmesi açısından örnek bir uygulama niteliği taşıyacağı ifade edildi.

