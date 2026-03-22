Resmi davet aldı

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Yunanistan Meclis Başkanı Nikitas Kaklamanis'in resmi davetini kabul ettiğini ve 14 Mayıs’ta konuşma yapacağını yazdı.

Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan Meclis Başkanı Nikitas Kaklamanis’i kabul ettiğini yazan gazete, Rum liderinin bu daveti ayrıca “tarihi bir an” olarak nitelendirdiğini belirtti.

Habere göre Hristodulidis, Kaklamanis’e daveti için teşekkür etti ve bunu hem kendi hem de ülkesi için “onur” olduğunu dile getirdi.

Hristodulidis görüşme sırasında Brüksel’deki Avrupa Konseyi toplantısına katıldığını burada Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile ortaya koydukları belirli hedefleri yerine getirdiklerini de söyledi. Yunan Meclis Başkanı Kaklamanis ile görüşme sırasında Orta Doğu’daki gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını ifade eden Hristodulidis, Orta Doğu’daki gerilimin azaltılması için inisiyatiflerin üstlenilmesi gerektiği üzerinde de durduklarını belirtti.

Hristodulidis, savaşın sorunlarla değil diplomasi ile çözümlenebileceğini de söyledi.

Yunanistan Meclis Başkanı Kaklamanis ise açıklamasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, AB Konseyi dönem başkanı olarak etkisini olabildiğince kullanması gerektiğini belirtti. Enerji ve pahalılık konusunda bazı şeylerin yapılması gerektiğini ifade eden Kaklamanis, pahalılık ve enerji konusunun küresel olgular olduğuna da dikkati çekti. Kaklamanis Hristodulidis’in, 14 Mayıs’ta Yunan Meclisine konuşacağını ifade etti.

Kaklamanis, Yunan Meclisi tarihinde ilk kez, Rum Yönetimi Başkanı’nın Yunan Meclis’inin davetini kabul ederek mecliste konuşma yapacağını belirtti.