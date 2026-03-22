Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs'taki üslerine 500 ‘ek personel’ konuşlandırılacağını duyurdu. Savunma Bakanlığı yetkilisi, Cyprus Mail'e yaptığı açıklamada, İngiliz askeri sayısının artırılmasını güvenlik önlemi olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, “son 15 yılda bölgede hiç olmadığı kadar çok jetin uçtuğu” ve İngiliz pilotların çatışmayla ilgili operasyonlarda ‘700 uçuş saatini aştığı’ belirtildi.

Savunma Bakanlığı açıklamasının ardından İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulidis arasında dün bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbitis’in açıklamasına göre; Başbakan Starmer, telefon görüşmesinde “Kıbrıs’ın güvenliği Birleşik Krallık için öncelikli öneme sahiptir” dedi. Starmer, Kıbrıs’taki üslerin saldırı amaçlı askeri operasyonlar için kullanılmayacağını söyledi.



Görüşlerini Starmer’a aktardı

Rum Hükümet Sözcüsü Letimbiotis’e göre; Starmer, Hristodoulidis’e Kıbrıs Cumhuriyeti’nin güvenliğinin Birleşik Krallık için temel önemde olduğunu ve halihazırda yürürlükte olan önleyici tedbirlere katkıda bulunan araçların güçlendirileceğini söyledi. Bu gelişme, İngiliz Savunma Bakanlığı’nın, çatışmaların başlamasından önce ve sonra çeşitli askeri teçhizatın yanı sıra Kıbrıs’a 500 ek personel konuşlandıracağını duyurmasının ardından geldi.

Hristodoulidis, Birleşik Krallık ile koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve uzun süreli ortaklığa dayalı olduğunu belirtti. Ayrıca Avrupa Konseyi zirvesinde krizlerin tırmanmasını önlemek için çok taraflı koordinasyon ihtiyacını Starmer’a aktardı ve çok taraflılığın diplomatik çabaları güçlendireceğini vurguladı.

Starmer, bu noktada İngiltere’nin de dahil olduğu 22 ülkenin Hürmüz Boğazı ile ilgili ortak bildirisini hatırlattı.

Bildiride, İran’ın Körfez’deki silahsız ticari gemilere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları kınanmış ve boğazdan güvenli geçişi sağlamak için gerekli çabalara katkı sağlanacağı belirtilmişti. Starmer, bu yaklaşımın gerilimi azaltmayı ve çok taraflılığı güçlendirmeyi amaçladığını doğruladı.



Açık ve dürüst bir görüşme yapacağım

Hristodoulidis, üslerdeki Kıbrıs vatandaşlarına karşı sorumluluklarını vurgulayarak İngiliz hükümetiyle açık ve dürüst bir görüşme yapılacağını söyledi.

Hristodoulidis, üslerin ortadan kaldırılmasını isteyip istemediği sorulduğunda, İngiliz üslerinin geleceğine dair net bir yaklaşımının olduğunu belirtti.

Görüşmelerin Avrupa Konseyi tarafından da desteklendiği ve Kıbrıs hükümetine yardım etmeye hazır olunduğu kaydedildi.

Ancak İngiliz hükümeti, üslerin geleceğinde şu ana kadar herhangi bir değişikliği tartışmaya açmış görünmüyor; İngiltere Silahlı Kuvvetleri Parlamento Müsteşarı Al Carns, üslerin geleceğinin "tartışma konusu olmadığını" ifade etti.



