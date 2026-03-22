Şarkılar birlikte söylendi

Girne’nin gözde adreslerinden Merit Park Hotel bünyesinde yer alan Letafet, bayramın ilk gününde adeta müzik ve eğlenceyle ışıldadı. Gecenin yıldızı ise Türk pop müziğinin romantik sesi Fettah Can oldu. Sahneye çıktığı an itibarıyla alkış tufanıyla karşılanan sanatçı, performansıyla konuklara unutulmaz bir bayram gecesi yaşattı.

Sadece güçlü sesiyle değil, aynı zamanda Türk popuna kazandırdığı hit şarkılarla da adından söz ettiren Fettah Can, sahnede adeta duygu dolu bir yolculuğa çıkardı. Kendi repertuvarının yanı sıra farklı sanatçılar için bestelediği eserleri de seslendiren sanatçı, müzikseverlere sürprizlerle dolu özel bir gece sundu.

Gecede “Işıklı Yol”, “Bu Aşkın Katili Sensin” ve “Özledim” gibi dillere pelesenk olmuş şarkılar hep bir ağızdan söylendi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde tempoyu yükselten Fettah Can, hareketli parçalarıyla konukları yerlerinden kaldırdı.

Duygusal anların ardından gelen ritmik şarkılarla sahne enerjisini zirveye taşıyan sanatçı, samimi tavırları ve seyirciyle kurduğu sıcak diyaloglarla da gönülleri fethetti.

Şıklığı ve ambiyansıyla dikkat çeken Letafet’te gerçekleşen bu özel gece, bayram eğlencesine yeni bir soluk getirirken, Merit Park Hotel yine farkını ortaya koydu.



Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026, 01:35