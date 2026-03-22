Yoğun ilgi gördü

İskele Belediyesi’nin 15’inci Kültür ve Sanat Günleri kapsamında düzenlenen Nenemin Mutfağı etkinliği büyük ilgi gördü. Etkinlik, Kıbrıs kültürüne özgü yemeklerin tanıtılması ve ziyaretçilerle buluşturulması amacıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, geleneksel Kıbrıs tarifleriyle hazırlanan yemekleri hem izleme hem de tatma imkânı buldu. Etkinlik alanında kurulan stantlarda yerel malzemelerle hazırlanan lezzetler sergilendi ve ziyaretçilerle paylaşıldı. Etkinlik kapsamında İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, sahne performanslarıyla programı zenginleştirdi. Topluluk, konser ve dans gösterileriyle Kıbrıs kültürünü yansıtan ritimleri ve hareketleri izleyicilerle buluşturdu. Ziyaretçiler, hem görsel hem de lezzet deneyimi yaşayarak etkinlikten büyük keyif aldı. Etkinliğin sonunda İskele Belediyesi Kültür ve Sanat ile Dışilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa, Nenemin Mutfağı etkinliğine katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti. Kadirağa, etkinliklerin Kıbrıs kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve toplumda kültürel farkındalığı artırmak açısından önemine değindi. Kültür ve Sanat Günleri, 24 Mart Salı günü İskele AKM’de saat 19.00’da başlayacak Yabancı Ülkeler Gecesi ile devam edecek. Etkinlikler 31 Mart’ta sona erecek ve bu süre zarfında farklı kültürel etkinlikler ve gösteriler düzenlenmeye devam edecek. Bu kapsamda hem yerel hem de uluslararası kültürel değerlerin halka tanıtılması hedefleniyor.

