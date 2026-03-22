Soğuk hava geri geldi

Ramazan Bayramı'nda soğuk ve yağışlı hava devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) özellikle 7 ile yönelik bir uyarı yayımladı.

Sıcaklıkların dört derece birden düştüğü İstanbul'da da yağışlar devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş'un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden; İç Anadolu'nun doğusunda Güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının, Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Anadolu'nun doğusunda güneyli kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.



Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026, 01:25