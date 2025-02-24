Dört kişi tutuklandı

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversiteye ait öğrenci yurdunda Kazakistanlı ve Tacikistanlı 4 kişi arasında çıkan kavga polislik oldu.

Arsen Satımbaev ile Beksultan Akhmet’in bir taraf, Romiz Makhmadaiev ve Maruf Mı̇rzoev diğer tarafı oluşturup kavga ettikleri belirtildi. Kavgada esnasında Maruf Mu̇rzoev’un cebinden bıçak çıkararak, korkutmak maksadıyla sağa sola salladığı açıklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; olayın 22 Şubat 2025 tarihinde saat 19.20 sıralarında Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversiteye ait öğrenci yurdunda meydana geldiğini söyledi.

Polis, çıkan olayda Kazakistanlı zanlılar Arsen Satimbaev ile Beksultan Akhmet bir taraf, Tacikistanlı zanlılar Romiz Makhmadaliev ve Maruf Mu̇rzoev’in ise karşı tarafı oluşturup, kavga ettiklerini belirtti.

Polis; zanlı Maruf Mu̇rzoev’un kavga esnasında cebinden bıçak çıkararak, korkutmak maksadıyla sağa sola salladığını açıkladı.

Polis; olayın ardından zanlıların tutuklandığını, bıçağın emare olarak alındığını belirtti.

Polis; soruşturma kapsamında zanlının beyanları olduğunu ancak gönüllü ifade vermediklerini, yurt içerisinde bulunan ve emare olarak alınan kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini söyledi. Polis; soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme haklarında “korkutmak amacı ile silah taşıma, kanunsuz bıçak taşıma, kavga ve rahatsızlık” suçlarından 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

