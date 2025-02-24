Talimatı kim verdi?

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde ‘Doyduk Doyduk’ adlı lokantayı işleten Ahmet Keskin’e silahlı saldırı düzenleyen, olaydan bir buçuk saat sonra Ercan Havalimanı'ndan çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanan 25 yaşındaki Muharrem Lermi dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı ek tutukluluk emri alınırken, olayla ilgili bir kişi daha tutuklandı. Tutuklanan M.E.’nin (E-30) tetikçiye yardım ettiği öne sürülürken, bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 22 Şubat 2025 tarihinde saat 15.15 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Doyduk Doyduk isimli restoranda meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının iş yeri işletmecisi Ahmet Keskin'e bir el ateş açarak baldırından yaraladığı ve koşarak uzaklaştığını belirtti. Polis, başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemede olay yerinde bir adet 9 mm kovan bulunduğunu aktardı. Polis, yine olay çevresinde yapılan araştırmada ise zanlının giymekte olduğu bir adet ceket, şapka, Glock marka tabanca, şarjörde ise 8 adet 9mm çapındaki canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, incelenen kamera görüntülerinde zanlının eşkalinin tespit edildiğini ve sınır kapılarına bilgi verildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının Ercan Havalimanından çıkış̧ yapacağı esnada tespit edilerek, tutuklandığını, Ahmet Keskin’in ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Servisinde gerçekleştirilen ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındığını aktardı.

Polis memuru, zanlının bazı beyanları olduğunu, bunların araştırılacağını ayrıca olayda kullandığı silahın balistik incelemeye gönderileceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme hakkında “ağır yaralama, kanunsuz ateşli silah taşıma, tasarruf, kullanma, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu ve meskun mahalde ateş açma” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Bir kişi daha tutuklandı

Bu arada olayla ilgili yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı bir kişi daha tutuklandı. Tutuklanan M.E.’nin (E-30) tetikçiye yardım ettiği öne sürülürken, bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.