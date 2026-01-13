banner564

Piyasa ucuzlatılmalı

Bakan Hasipoğlu, hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücrete ne kadar artış yapılırsa yapılsın yetersiz kalacağını söyledi ve ekledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, ülkede hayat pahalılığı yükselirken, asgari ücret ne kadar artarsa artsın yeterli olmayacağını ifade etti. Hasipoğlu, geçmiş dönemlerde de hayat pahalılığı artışının daha az uygulandığını söyledi.
Mecliste konuşan Hasipoğlu, bu yüzden piyasa ucuzlaması ve denetimin önemine işaret etti.  
Hasipoğlu, asgari ücret oranına yansıtılan hayat pahalılığının düşük olduğu iddialarına katılmadığını, bu konunun daha önce mahkemeye de taşındığını ancak burada önemli olanın kriter belirleme verilerinin yansıtılıp yansıtılmadığı olduğunu belirtti. 
Hasipoğlu,  asgari ücretliyi aldıkları önlemlerle ve verdikleri desteklerle hayat pahalılığı karşısında zarara uğratmadıklarını anlattı.

Ülkede 86 bin üzerinde yabancı çalışan var
KKTC vatandaşı sigortalı sayısının 78 bin 954 olduğunu ifade eden Hasipoğlu, ülkede 86 bin üzerinde de yabancı çalışan olduğunu, bu paranın belli bir kısmının ülke dışına gönderildiğini, o yüzden yerli istihdamı desteklediklerini kaydetti.
Hasipoğlu, destekleri çalışanların hesabına yatıracaklarını belirterek, böylece hayat pahalılığı yansımasının 22.90 civarında olacağını ifade etti.
Soruları da yanıtlayan Hasipoğlu, Hür-İş’e bazı konularda hak verdi, artık tüm ödemelerin banka üzerinden yapılacağını, meslek düzenlemesi yapılacağını, ödemelerin gerçek ücretini görmek amacıyla gerekli adımların atılacağını söyledi. Hasipoğlu, prim desteklerinin de yapıldığını, ayrıca desteklerin de net olacağını söyledi.
 

Doğru Söz
Doğru Söz - 42 dakika Önce

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, ülkede hayat pahalılığı yükselirken, asgari ücret ne kadar artarsa artsın yeterli olmayacağını ifade etti.".
Bu lâflardan bile bunların tarafını anlamayanlara ve bunlara destek verenlere bin beter olsun! Amin.

Ciklos
Ciklos - 2 saat Önce

Yürü be Hatipoğlu oraOrtalığı kokuttunuz daha sıçmaya devam eden Yeterli olsan avukatlık yapardın onura beceremedin senda barra

X
X - 3 saat Önce

Hükümet sensin brre gereksiz

Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 4 saniye Önce

KKTC'de bir kisim yerlere tam 10 gundur su verilemiyor. Neden? Cunku gorevliler mesai almak icin calismiyorlar, yoneticiler de onlari calistiramiyor. Taaa Turkiyeden gelen suyu tasiyan borulari yonetemeyenler bu ulkede yonetici. Tankerler 1 ton suyu 1.200-1.500 TL'ye veriyorlar. Siz daha ne diyorsunuz ki...! 3-5 tane kamyoncuyu yonetemiyorsunuz daha...

  1. GÜNEY

