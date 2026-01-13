Piyasa ucuzlatılmalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, ülkede hayat pahalılığı yükselirken, asgari ücret ne kadar artarsa artsın yeterli olmayacağını ifade etti. Hasipoğlu, geçmiş dönemlerde de hayat pahalılığı artışının daha az uygulandığını söyledi.

Mecliste konuşan Hasipoğlu, bu yüzden piyasa ucuzlaması ve denetimin önemine işaret etti.

Hasipoğlu, asgari ücret oranına yansıtılan hayat pahalılığının düşük olduğu iddialarına katılmadığını, bu konunun daha önce mahkemeye de taşındığını ancak burada önemli olanın kriter belirleme verilerinin yansıtılıp yansıtılmadığı olduğunu belirtti.

Hasipoğlu, asgari ücretliyi aldıkları önlemlerle ve verdikleri desteklerle hayat pahalılığı karşısında zarara uğratmadıklarını anlattı.

Ülkede 86 bin üzerinde yabancı çalışan var

KKTC vatandaşı sigortalı sayısının 78 bin 954 olduğunu ifade eden Hasipoğlu, ülkede 86 bin üzerinde de yabancı çalışan olduğunu, bu paranın belli bir kısmının ülke dışına gönderildiğini, o yüzden yerli istihdamı desteklediklerini kaydetti.

Hasipoğlu, destekleri çalışanların hesabına yatıracaklarını belirterek, böylece hayat pahalılığı yansımasının 22.90 civarında olacağını ifade etti.

Soruları da yanıtlayan Hasipoğlu, Hür-İş’e bazı konularda hak verdi, artık tüm ödemelerin banka üzerinden yapılacağını, meslek düzenlemesi yapılacağını, ödemelerin gerçek ücretini görmek amacıyla gerekli adımların atılacağını söyledi. Hasipoğlu, prim desteklerinin de yapıldığını, ayrıca desteklerin de net olacağını söyledi.

