Davası ileride

Suna ERDEN

Lefkoşa’da sabaha karşı Kuğulu Park’ta havaya ateş açan Yusuf Dağdelen ile ona markasız ve seri nu-marası olmayan silahı veren Furkan Köroğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.

Polis memuru; Yusuf Dağdelen’in 7 Ağustos 2025’te saat 03.20 sıralarında Girne Caddesi üzerindeki Kuğulu Park’ta 7.65 mm tabanca ile havaya bir el ateş ettiğini belirtti. Polis, alınan ihbar üzerine olay yerine gidildiğini; yapılan aramada tabanca ve bir adet boş kovan bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, Dağdelen’in, olay yerinde tespit edilerek tutuklandığını; üzerinde yapılan aramada ruhsatsız silahın ve 2 mermi bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, incelenen kamera görüntülerinde taban-ca ve mermilerin zanlı Furkan Köroğlu tarafından Dağdelen’e verildiğini belirlediklerini açıkladı. Polis; zanlı Dağdelen’in iki kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün, Köroğlu’nun da iki kez mahkemeye çıkarılarak, 6 gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis, bu süreler zarfında silahın balistik incelemeye; zanlıların tasarrufunda bulundurduğu cep tele-fonlarının ise emare olarak alınıp, PGM data inceleme birimine gönderildiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıların 40’ar bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve 2 kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.