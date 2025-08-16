banner564

Davası ileride

Kuğulu Park’ta havaya ateş açan Yusuf Dağdelen ile ona tabancayı veren Furkan Köroğlu teminatla serbest bırakıldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da sabaha karşı Kuğulu Park’ta havaya ateş açan Yusuf Dağdelen ile ona markasız ve seri nu-marası olmayan silahı veren Furkan Köroğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı. 
Polis memuru; Yusuf Dağdelen’in 7 Ağustos 2025’te saat 03.20 sıralarında Girne Caddesi üzerindeki Kuğulu Park’ta 7.65 mm tabanca ile havaya bir el ateş ettiğini belirtti. Polis, alınan ihbar üzerine olay yerine gidildiğini; yapılan aramada tabanca ve bir adet boş kovan bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, Dağdelen’in, olay yerinde tespit edilerek tutuklandığını; üzerinde yapılan aramada ruhsatsız silahın ve 2 mermi bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, incelenen kamera görüntülerinde taban-ca ve mermilerin zanlı Furkan Köroğlu tarafından Dağdelen’e verildiğini belirlediklerini açıkladı. Polis; zanlı Dağdelen’in iki kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün, Köroğlu’nun da iki kez mahkemeye çıkarılarak, 6 gün ek süre alındığını kaydetti. 
Polis, bu süreler zarfında silahın balistik incelemeye; zanlıların tasarrufunda bulundurduğu cep tele-fonlarının ise emare olarak alınıp, PGM data inceleme birimine gönderildiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.
Mahkeme; zanlıların 40’ar bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve 2 kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.  

  1. KIBRIS

