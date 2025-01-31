Trump: Kurtulan olmadı

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak düştü. ABD Başkanı Trump, kazadan kurtulan olmadığını açıkladı.

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı.

American Airlines'a ait yolcu uçağı ile askeri helikopter, çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre kazadan şu ana dek kurtulan olmadığı bildirildi.

Öte yandan, CBS News'a konuşan bir yetkili, nehirden 30 cansız bedenin çıkarıldığını söyledi. Yetkililer ayrıca, helikopterin o saatte ve irtifada neden uçtuğunun soruşturulduğu bilgisini de paylaştı.

ABD medyasına açıklama yapan American Airlines yetkilileri, Kansas'tan başkent Washington'a gelen uçakta 60 yolcu ile 4 kişilik mürettebatın bulunduğunu bildirdi.

Amerikan medyasına konuşan Pentagon yetkilileri ise düşen askeri helikopterde 3 askeri personelin bulunduğu ancak herhangi bir üst düzey yetkilinin olmadığı bilgisini paylaştı.

CNN'e konuşan yetkililer ise ABD Artistik Buz Pateni takımından bazı sporcuların da uçakta yer aldığını doğruladı.

Uyarılar çok geç verildi

ABD Başkanı Trump, kazadan kurtulan olmadığını açıkladı.

Trump, ABD ordusunun detaylı bir çalışma gerçekleştireceğini belirtti. Trump, "Helikopter uçağı görebiliyordu. Olabilecek en açık havaydı ve iniş ışıkları yanıyordu. Bir pilot sorunu olduğunu düşünüyorum. Belki de söylenin tam tersini yapmış olabilir. Bir milyon farklı manevra yapabilirdi." dedi.

Trump ayrıca, uçak kazası öncesi pilotlara uyarıların çok geç verildiğini söyledi.

