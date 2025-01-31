Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Terminal Bölgesi’nde her Perşembe kurulan halk pazarında dün fiyatlardaki ucuzluk dikkat çekti. Geçmiş haftalara göre epey ucuz fiyata satılan sebze ve meyveleri, Güney Kıbrıs’tan gelen Rumlar da aldı.

En pahalı ürün 200 TL olarak ceviz dikkat çekerken, ayrelli 125 TL’den satışa sunuldu. Biber 70, kapya biber 90 TL’den satılırken, salatalık 50, domates ise 40 TL’den satışa sunuldu. Ispanak 40, pazı ve turp 30, soğan 25, sarımsak ise 50 TL’den satışa sunuldu.

Meyvelerden elma ve armut 50 TL’den tezgahtaki yerini alırken, portakal 35 ile 40 TL arasında, mandalin 30 TL, limon ise 25 TL’den satıldı. Geçmiş haftalara nazaran daha ucuz fiyatlarla karşılaşan vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Portakal: 35-40 TL

Limon: 25 TL

Mandalin: 30 TL

Çilek: 30 TL

Patates: 20-40 TL

Elma: 50 TL

Armut: 50 TL

Turp: 30 TL

Ispanak: 40 TL

Pazı: 30 TL

Ayrelli: 125 TL

Soğan: 25 TL

Sarımsak: 50 TL

Maydonoz: 30 TL

Kabak: 50 TL

Biber: 70 TL

Kapya biber: 90 TL

Lahana: 30 TL

Salatalık: 50 TL

Ceviz: 200 TL

Domates: 40 TL

Muz: 50 TL

