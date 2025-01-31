Kepler coşkuyla fırlatıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunları için mesleki yemin töreni düzenledi.

Açıklamaya göre, geçen salı Şampiyon Melekler Amfisi’nde yer alan törende, 100’e yakın sağlık profesyoneli yemin etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, İngilizce bölümlerini temsilen Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu Tayseer Said Al- Tamimi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü birincisi Remziye Kızılbora mezunlar adına birer konuşma yaptı.

Törende ayrıca; DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından fakülte birincisinin ismi, anı kütüğüne çakıldı ve hediyesi takdim edildi.

Mezunlar, yemin okunması sonrasında keplerini coşkuyla fırlattı.

