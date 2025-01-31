Hayati önemi var

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın günübirlik ziyareti sırasında açıklanan 4’üncü 5 yıllık Kalkınma Planı’nı Diyalog’a değerlendiren Başbakan Ünal Üstel “Hazırlanan plan halkın refahını artırmak ve KKTC’yi uluslararası alanda hak ettiği yere taşımak için atılmış kararlı bir adımdır” dedi.

Türkiye’nin her dönemde, KKTC’nin haklı davasına destek verdiğini belirten Üstel

“ekonomiden altyapıya, eğitimden sağlığa kadar pek çok alandaki katkılarıyla bizlere güven ve güç vermiştir” şeklinde konuştu.

Üstel, 1974’ten bugüne geçen 51 yılda sadece üç kalkınma planı hazırlandığını, bunların sonuncusunun ise 1993-1997 yıllarını kapsadığını anımsattı. Üstel şunları söyledi:

“Bugün, 28 yıllık bu suskunluğu bozarak, hep birlikte geleceğimizi şekillendirecek yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Bu, sadece bir kalkınma planı değil; bir siyasi irade beyanı, ortak bir gelecek vizyonudur. Anavatan Türkiye’nin bize verdiği destekle, her alanda daha güçlü bir KKTC yaratacağımıza olan inancımız tamdır. 1974’te başlayan bağımsızlık mücadelesi, Türkiye’nin yanımızda kararlılıkla durması sayesinde taçlanmıştır.”

Planın özetini açıkladı

Başbakan Üstel “Bu planın özelliklerini ana hatlarıyla açıklarmışsınız?” şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti:

“İstikrarlı ve güçlü büyüme için, ekonomimizi dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyütmeyi hedefliyoruz. 2029 yılında kişi başına düşen milli geliri 19 bin 115 ABD dolarına çıkarmayı ve kayıt dışı ekonomiyi etkin bir şekilde kontrol altına almayı hedefliyoruz.

Rekabetçi ve yüksek katma değerli üretim için, KKTC’yi, turizmden yükseköğrenime, sanayiden tarıma kadar her sektörde uluslararası bir marka haline getireceğiz. Turizm gelirlerimizin 2029 yılına kadar iki katına kadar yükseleceği öngörülüyor, yükseköğretimde öncelikle kaliteyi yükseltmeyi aynı zamanda mevcut öğrenci sayımızı 110 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Yerli üretimi artıracak, dijital ve yeşil dönüşümle ekonomide verimliliği artırmak için gerekli adımları atacağız.

Yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir çevre için, afetlere dirençli şehirler inşa ederek çevreyi koruyacak, kırsal kalkınmayı teşvik edeceğiz.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması ve altyapının modernizasyonu bu eksen altında en öncelikli konularımızdır. Bunları yaparken ülkemizin geleceği olan gençlerimizin hak ettiği ve boynumuzun borcu olan, gençlerimizin kendi doğup büyüdüğü bölgelerde kırsal kalkınmayı teşvik edip, hak ettikleri yaşam alanlarını oluşturmak hedeflerimiz arasındadır.

Nitelikli insan ve güçlü toplum için, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak, sağlık hizmetlerini herkes için erişilebilir hale getirecek, gençlerimizin ve kadınlarımızın iş gücüne katılımını artıracağız. 2029 yılında işsizlik oranını düşürmeyi ve toplumun her kesimine refahı yaymayı hedefliyoruz.”



Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025, 09:53