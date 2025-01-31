Böyle olmalı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen toplam 6 kişiyle ilgili ihraç işlemleri tamamlandı.

Geçici olarak öğrenci yurduna yerleştirilen zanlıların ihraç süreci tamamlanarak, ülkelerine gönderildi.

Toplam 6 tutukludan 5’i 20 Ocak’ta Lefkoşa’da denetimler esnasında tespit edilirken, biri polise teslim oldu.

Afrikalı zanlılar 21 Ocak’ta Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün ek tutukluluk emri alındı. Bu süre içerisinde Afrikalı 5 zanlı hakkındaki ihraç işlemleri tamamlandı.

Afrikalı 5 zanlından Alusune Barrie'nin 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren toplam 49 gün, Hassan Bangura'nın 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren toplam 415 gün, Sahid Kanu'nun 21 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplam bin 153 gün, Kelly Kazi Sangalia ve Micheal Kazı Nzanzu'nun 6 Ocak 2023 tarihinden itibaren toplam 742 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri belirtildi.

Ülkede kaçak yaşam süren Kamerunlu 25 yaşındaki Donatien Ngongang Nanha ise, kendi ayağıyla polise giderek, teslim oldu.

Öğrenci yurduna yerleştirilen 6 zanlı, işlemleri tamamlandığı için ihraç edildi.

