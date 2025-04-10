Trump yine  atağa geçti

Pekin, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisi oranının dün itibarıyla yüzde 104'e yükselmesine benzer bir hamleyle karşılık verdi.

Çin'in misillemesine Trump'tan yanıt gecikmedi. Trump, Çin’e yönelik tarifeleri yüzde 125’e çıkarırken, kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75’den fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğu duyurdu.

ABD ve Çin arasında ticaret savaşı her geçen gün açıklanan vergiler ile büyüyor. Trump son yaptığı açıklamayla Çin'e yeni tarifeleri açıkladı.

Trump, "Çin'in dünya pazarlarına gösterdiği saygısızlığa dayanarak, Çin'e uygulanan gümrük vergisini derhal yürürlüğe girmek üzere yüzde 125'e yükseltiyorum. Umarım yakın gelecekte Çin, ABD'yi ve diğer ülkeleri sömürme dönemlerinin artık sürdürülebilir veya kabul edilebilir olmadığını anlayacaktır." dedi.

Trump ayrıca, misilleme kararı almayan 75'ten fazla ülkeye uygulanan yeni vergi oranlarının 90 gün boyunca durdurulduğunu duyurdu. Ülkeler bu süre zarfında yalnızca yüzde 10'luk temel vergiyi ödeyecek.

Trump'ın yeni açıklamalarının ardından ABD borsaları uçuşa geçti.

Misilleme yapmayan ülkeler ödüllendirilecek

ABD Hazine Bakanı Bessent, "ABD'ye vergi konusunda misilleme yapmayan ülkeler ödüllendirilecek." dedi. Bessent, meksika ve Kanada'nın yüzde 10'luk temel vergi kararına dahil olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Başkan Trump'ın Çin'e gümrük vergilerini yüzde 125'e çıkaran duyurusunun ardından basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sözcü Leavitt, "Çin tedbirsizce ABD'ye karşı misilleme yapmaya karar verdi. ABD'ye bir yumruk attığınızda, Başkan Trump daha sert şekilde karşılık verecektir." değerlendirmesini yaptı.

ABD'li sözcü, Çin'in misilleme adımına karşılık 75'ten fazla ülkenin ABD ile gümrük tarifelerini müzakere etmek için Beyaz Saray ve Ticaret Bakanlığı ile irtibata geçtiğini vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2025, 10:04