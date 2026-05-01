Türk tarafına gönderme

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis enerji planlamalarına her daim uluslararası hukuk temelinde olmak üzere Chevron, ENI ve TOTAL şirketleriyle devam ettiklerini söyledi.

Haravgi gazetesinin habere göre; Türkiye Enerji Bakanı’nın açıklamalarını değerlendiren Hristodulidis, enerji planlamalarına her daim uluslararası hukuk temelinde devam ettiklerini, tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’inde yeni parseller konusunda şirketlerin ilgisine de atıfta bulundu.

Gazete bir diğer haberinde ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in başkanlık konutunda Javier La Rosa başkanlığındaki Chevron şirketi heyetiyle yaptığı görüşmeye yer verdi.

Gazeteye göre; görüşmede “Kıbrıs” doğal gazının değerlendirilmesi anlaşmasına yönelik iç prosedürlerin son aşamada olduğunu belirten Hristodulidis, enerji planlamalarının hızlandırılması gerektiğine işaret etti.

‘Kıbrıs’ doğal gazının Mısır’a taşınmasına ilişkin anlaşmayla ilgili iç prosedürlerin tamamlanmaya yakın olduğunu dile getiren Hristodulidis, önümüzdeki haftalarda, planlamalara dahil olan iç prosedürlerin tamamlanarak, Bakanlar Kurulu tarafından kararlar alınmasının beklendiğini belirtti.

Alithia’da yer alan habere göre, Hristodulidis açıklamasında, Rum Yönetimi’nin enerji planlamalarının ileriye götürülmesinin bölge ve Avrupa Birliği (AB) açısından özel öneme sahip olduğunu ifade etti.

