 Tören düzenlendi

Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen genel maksat helikopteri GÖKBEY, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Teslim töreni, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin Kahramankazan yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı.

Törende konuşan Haluk Görgün, GÖKBEY’in tasarımından üretimine, testlerinden sertifikasyonuna kadar neredeyse tüm süreçlerinin milli imkânlarla gerçekleştirildiğini belirtti. Yapılan teslimatın yalnızca bir tören olmadığını ifade eden Görgün, bunun aynı zamanda milli havacılık sanayisinin ulaştığı seviyenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Aynı ay içerisinde TUSAŞ’ta ikinci teslimat töreninin düzenlendiğini hatırlatan Görgün, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğüne T129 ATAK, T70 helikopterleri ile AKSUNGUR İHA’nın teslim edildiğini kaydetti.

GÖKBEY programı kapsamında ilerleyen süreçte Kara Kuvvetleri Komutanlığına 15, İçişleri Bakanlığına ise 42 adet daha helikopter teslim edileceğini belirten Görgün, diğer kullanıcılarla birlikte toplam 83 helikopterin hizmete sunulmasının planlandığını ifade etti. GÖKBEY’in çok yönlü kullanım kabiliyeti sayesinde Kara Kuvvetlerinin hareket kabiliyetini ve görev esnekliğini artıracağını vurguladı.

Helikopterin yalnızca askeri görevlerde değil, hava ambulansı olarak sivil alanda da kullanılabileceğini belirten Görgün, GÖKBEY’in ihracat potansiyeline de dikkat çekti. Ayrıca yerli motor TS1400’ün entegrasyon çalışmalarının sürdüğünü, mevcutta yüzde 70’in üzerinde olan yerlilik oranının bu entegrasyonla yüzde 80’in üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise GÖKBEY’in Türk savunma ve havacılık sanayisi açısından önemli bir proje olduğunu ifade etti. Yapılan teslimatın Kara Kuvvetleri Havacılık Komutanlığına gerçekleştirilen ilk teslimat olduğunu belirten Demiroğlu, iki helikopterden ilkinin teslim edildiğini, ikinci helikopterin ise haziran ayında teslim edileceğini açıkladı.

Üretim, eğitim ve teslimat çalışmalarının sürdüğünü belirten Demiroğlu, önümüzdeki dönemde teslimat sayısının artırılacağını kaydetti.

Tören, konuşmaların ardından hediye ve teslimat belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.



Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026, 09:45