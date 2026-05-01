2025’in bilançosu 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, seyrüsefer ile muayene harcı ödemeleri ve KKTC’deki araç sayısıyla ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 108 bin 345’i şubelerden, 191 bin 945’i ise internet üzerinden olmak üzere toplam 300 bin 290 araç için seyrüsefer harcı ödemesi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yine aynı tarihler arasında; 38 bin 887’i şubelerden, 86 bin 430’u da internet üzerinden olmak üzere toplam 125 bin 317 araç için muayene harcı ödendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma şubeleri üzerinden yapılan seyrüsefer ödemelerinden 582 milyon 576 bin 871 TL, internet üzerinden yapılan seyrüsefer harcı ödemelerinden bir milyar 35 milyon 599 bin 745,81 TL olmak üzere toplam bir milyar 618 milyon 176 bin 616,81 TL gelir elde edildiği belirtildi.

Öte yandan Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma şubeleri üzerinden yapılan muayene harcı ödemelerinden 50 milyon 334 bin 877 TL, internet üzerinden yapılan muayene harcı ödemelerinden de 104 milyon 800 bin 591 TL olmak üzere toplam 155 milyon 135 bin 468 TL gelir elde edildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki araç sayılarına da yer verilerek, “Yolda giden araç sayısı” 447 bin 592 olmakla birlikte, bu rakamın sadece salon araçları değil, tüm araçları (kamyon, fork lift, panelvan, su tankerleri) kapsadığı belirtildi.

