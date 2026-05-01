Meclis binasını gezdirdi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Gönyeli İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve okul yönetimini kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre; öğrenciler Cumhuriyet Meclisi’ni gezerek bilgi aldı, ardından konferans salonunda Öztürkler ile bir araya geldi.

Öztürkler burada yaptığı konuşmada, okul müdürü ve öğretmenlere teşekkür ederek ziyaretin önemine işaret etti. “Bugün biz buradayız, yarın sizler bu devleti yöneteceksiniz. Bunu unutmayın.” diyen Öztürkler, öğrencileri yeniden Meclis’te görmekten mutluluk duyacağını belirtti.

Eğitim geçmişine de değinen Öztürkler, ileride öğretmenlik mesleğine dönmeyi düşündüğünü ifade etti. Öztürkler, “Bizler çok şanslıyız çünkü çok iyi öğretmenlerimiz ve çok iyi bir eğitim sistemimiz var.” dedi. Ziyaret, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.