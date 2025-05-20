Ata’nın izinde 106’ncı yıl

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde başkent Lefkoşa’da “106. Yıl Korteji” düzenlendi.

Bando eşliğindeki yürüyüşe; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, milletvekilleri, Lefkoşa merkez okullarından öğrenciler, öğretmenler, üniversiteler, Spor Dairesi’ne bağlı federasyon, kulüp ve dernekler, sivil toplum örgütleri, askeri erkan, vatandaşlar ve diğer yetkililer katıldı.

Yürüyüşte, Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları ile üzerinde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi olan bayrakların taşındığı yürüyüş, Atatürk Anıtı’ndan başlayarak Dereboyu Avenue önünde tamamladı.

Burada Cumhurbaşkanı Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu konuşma yaptı. Ardından Güvenlik Kuvvetleri Bandosu sahne aldı.

Kutlama programı, Yedidalga Folklor Derneği Halk Dansları ekibinin gösterisi ile sona erdi.

Gençlik Şöleni düzenlendi

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Gençlik Şöleni düzenledi.

Daire’den verilen bilgiye göre; Girne’de gerçekleşen Şölen, Ramadan Cemil Meydanı’ndaki eski Girne Belediyesi önünde başlayıp, Atatürk Anıtı’na kadar süren kortej ile başladı. Kortej Joker Brass bando eşliğinde, yurt içi ve yurt dışından gelen halk dansları ekipleri, hip-hop ve modern dans ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu ve bazı bakanlık bürokratlarının da yer aldığı kortejin ardından Girne Atatürk Anıtı önünde kısa gösteriler gerçekleşti.

Şölen, Girne Turizm Limanı’nda düzenlenen Şef Ersin Kaşif önderliğinde Genç Yetenekler Production Gençlik Orkestrası'nın verdiği konser ile devam etti. Daha sonra, Türkiye tekerlekli sandalye ve dans milli sporcusu, Rusya Kıtalararası ve Dünya Kupası Şampiyonu Yeliz Güllü, Gemini Twins, Vadili Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu, Dance Per Minute, GAÜ Stage School, Stage X, Bursa NAKEM Halk Dansları Topluluğu, 30+ Dance Group, Seyyah Dance Project, Variant Dance Ensemble ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Halkoyunları Topluluğu sahne aldı.

19 Mayıs dolayısıyla Atatürk’ün kendi sesinden “Gençliğe Hitabe”si ve görsellerinden oluşan sinevizyon gösterimi de gerçekleşen Şölen, konfeti ve havai fişek gösterimi ile son buldu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İskele, Güzelyurt, Gazimağusa ve Girne’de kutlandı.



