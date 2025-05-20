Büyük coşku yaşandı

Abdullah SUİÇMEZ

Girne’de faaliyet gösteren Merit Park Hotel’de 19 Mayıs coşkusu yaşandı.

Ulu Önder Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlik kortej yürüyüşüyle başladı.

Bu anlamlı yürüyüşte kendilerine dağıtılan Türk ve KKTC bayraklarını gururla taşıyan misafirler ve otel çalışanları söylenen marşlara da eşlik etti.

Yoğun katılımın olduğu kortej yürüyüşünden sonra piknik ve uçurtma etkinlikleri gerçekleşirken, renkli görüntüler oluştu.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025, 10:06