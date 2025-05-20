Abdullah SUİÇMEZ
Girne’de faaliyet gösteren Merit Park Hotel’de 19 Mayıs coşkusu yaşandı.
Ulu Önder Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlik kortej yürüyüşüyle başladı.
Bu anlamlı yürüyüşte kendilerine dağıtılan Türk ve KKTC bayraklarını gururla taşıyan misafirler ve otel çalışanları söylenen marşlara da eşlik etti.
Yoğun katılımın olduğu kortej yürüyüşünden sonra piknik ve uçurtma etkinlikleri gerçekleşirken, renkli görüntüler oluştu.
Büyük coşku yaşandı
Merit Park’ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı renkli etkinliklerle kutlandı
Abdullah SUİÇMEZ
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