Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'ye tam üyelik konusunda, "Türkiye'nin birlik nezdinde hak ettiği karşılığı görmesi durumunda çok kısa sürede ciddi mesafe alabiliriz" ifadelerini kullandı. Merz de "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı Friederich Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Merz, dün ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

İki lider daha sonra bir araya geldi ve ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, Almanya'daki Türkler'in durumuna değinerek şunları söyledi:

"Tam 64 sene önce ellerinde bavulları ile Almanya'ya giden kardeşlerimiz 3,5 milyona varan nüfuslarıyla Almanya'nın kalkınmasına büyük katkı sundular. Türk toplumunun ortak zenginliğimiz olduğunu bu toplantıda teyit ettik. Onların kazanımlarının korunmasına verdiğimiz değerin altını çizdik."

Erdoğan ayrıca görüşmede, ırkçılığa varan yabancı düşmanlığıyla mücadeleyi vurguladıklarını söyledi.

İki ülke arasındaki savunma iş birliğine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı.

Savunma sanayi ürünlerinin tedarikinde geçmişte yaşanan sıkıntıları geride bırakmayı değerlendirdik. Eurofighter temin süreci gibi Almanya'nın attığı olumlu adımları memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik konusunda ise şunu söyledi: "Türkiye'nin sergilediği kararlı iradenin, birlik nezdinde hak ettiği karşılığı görmesi durumunda çok kısa sürede ciddi mesafe alabiliriz."

Yakın ortağız

Merz de "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz" dedi ve şunları ekledi: "Ben kişisel olarak ve Alman hükümeti, Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin yakın bir ortağı olarak görüyoruz. Avrupa'ya giden yolu yumuşatmaya devam etmek istiyoruz."

Ortak basın toplantısında konuşan Merz, Gazze'de kalıcı barışın çözüm arayışında olduklarına dikkati çekerek, bu tür bir çözümün Hamas'ın katılımıyla olamayacağını savundu.

Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de barış sağlanması için katkı verdiğini vurgulayarak, "Umuyorum ki, bundan sonra artık insanlar hayatlarını kaybetmeyecek; suçsuz çocuklar, kadınlar ve yaşlılar artık etkilenmeyecek." dedi.

Avrupa'da artan yabancı düşmanlığıyla ilgili soruyu cevaplayan Merz, Almanya'da ve Avrupa'daki yabancı düşmanlığıyla "sebebi ne olursa olsun" mücadele ettiklerini belirtti.

Merz, açık, özgürlükçü ve liberal bir ülke olduklarının altını çizerek, Hristiyanların yanı sıra Müslümanların da ülkesinde anayasanın koruması altında olduğunu ifade etti.

Almanya'nın din ve etnik grup ayrımı yapmadan kişilerin canının korunmasında sorumlu olduğunu sözlerine ekleyen Merz, herkesin eşit şekilde bu haklardan yararlanabileceğini kaydetti.