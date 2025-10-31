Yeni başkan seçilecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, dün gerçekleştirilen toplantıda, 19 Ekim’de Cumhurbaş-kanı seçilen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan boşalan genel başkanlık makamı için Olağanüstü Kurultay düzenlenmesine karar verdi. Parti tüzüğünün 35. maddesi doğrultusunda yapılacak kurultay, 30 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Kurultayda, CTP’nin yeni Genel Başkanı seçilecek.

Adaylığını ilk duyuran isim İncirli oldu

Böylelikle CTP’de genel başkanlık yarışı resmen başlarken, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Lefkoşa'da 28 Ekim’de düzenlediği kitle toplantısında konuşan Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli kurultayda aday olacağını açıkladı.

İncirli, Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalan CTP Genel Başkanlık makamına aday olduğunu partililere duyuran ilk isim oldu.

CTP Genel Sekreteri ve Genel Başkanvekili Erkut Şahali ise adaylığını dün açıkladı.

Şahali, parti içinde tüzükte yer alan hemen her görevi üstlendiğini belirterek, “Ocak başkanlığı ve parti başkanlığı dışında tüm kademelerde görev yaptım. Genel başkanlık için gerekli deneyime sahibim. Bu konuda parti içerisinde güçlü bir destek de var, Genel başkan olmaya hazırım” dedi.

