Protokol imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) arasında kayıt dışı istihdamla mücadelede konusunda bir iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, protokolün hayata geçmesiyle birlikte yabancı çalışanlara ilişkin ön değerlendirme süreçlerinde Sanayi Odası ile yakın iş birliği içinde olacaklarını belirtti.

İzinlendirme sürecinin bakanlık tarafından yakından takip edileceğini vurgulayan Hasipoğlu, “Sanayi sektörü bizim için son derece önemli bir alandır. Bu sektördeki tüm işverenler bakanlığımızın prim desteğinden yararlanmaktadır. Kadın işverenlerimizin tamamı, erkek işverenlerimizin ise yüzde 80’i prim desteği kapsamındadır ve bu destek devam edecektir.” dedi.

Bu protokol sayesinde yabancı işçilerin izin süreçlerinde gerekli teminatların doğrudan bakanlığa yatırılacağını kaydeden Hasipoğlu, yasal düzenlemelerin tamamlandığını ve protokolün imzalanmasıyla birlikte uygulamaya başlanacağını belirtti.

Hasipoğlu, Bakanlık olarak, Sanayi Odası üyelerine Kasım ayı içerisinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verileceğini ve söz konusu eğitimlerin tüm sektörlere verilmeye devam edeceğini söyledi.

Kamacıoğlu: Önemli bir adım

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da konuşmasında, Oda bünyesindeki üyelere daha etkin hizmet sunabilmek adına bu protokolü önemli bir adım olarak gördüklerini belirtti.

Kamacıoğlu, “Oda olarak, üyelerimiz ile Çalışma Bakanlığı arasındaki koordinasyonu en dengeli şekilde sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

