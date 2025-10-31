‘Ortak olmalı’

Rum Komünist AKEL partisinin AP Milletvekili Yorgos Yeorgiu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola’ya bir mektup göndererek, AP binası içerisinde inşa edilmesi öngörü-len kayıplar anıtının Kıbrıs’taki tüm kayıplara atfen, ortak bir anıt olması gerektiğini dile getirdi.

Haravgi gazetesinin haberine göre Yeorgiu mektubunda, 1974 Barış Harekatı sırasında kaybo-lanlara atfedilen bir anıtın inşası için ödenek ayrılması konusuna değinerek, söz konusu anıtın Kıbrıs’taki tüm kayıplara atfedilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeorgiu mektubunda özetle, kayıplar konusunun insani bir konu olduğunu ve bir uzlaşı köp-rüsü niteliği taşıması gerektiğini belirterek bir anıt yapılacaksa bu anıtın “1963-1974” yılları ara-sında, Kıbrıs’taki tüm toplumların kayıplarına atfen olması gerektiğini ifade etti.



