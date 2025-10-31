Bu kez olmalı

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı telefonla arayıp, başarı dilemesi ve yakın bir gelecekte görüşme konusunda uzlaşı sağlanması, Kıbrıs sorununun çözümüne destek veren herkesi memnun etti. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar da, çözüm konusunda yapılacak görüşmelerin bu kez sonuca ulaşmasını diledi.

Kara sınır kapılarında uzun süre beklemek zorunda kalan ve geçişlerin işkenceye dönüştüğünü belirten vatandaşlar da, yeni kapı açılması konusunda Erhürman’a çağrı yaptı. Vatandaşlar “bu işkencenin bitmesi için yeni sınır kapılarının açılması gerekir. Bu konuda Erhürman’ın başarılı olacağına inanıyoruz” dedi.

Ne dediler?..

Tuncay Meraklı

“Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı arayıp kutlaması güzel bir durumdur. İki liderin ilk görüşmede yeni sınır kapılarının açılması ve Kıbrıs sorununun çözümü konularını görüşmelerini bekliyorum. Bu konuda başarılı olacaklarına pek bir inancım kalmadı ancak yarı yarıya da olsa içimde bir umut vardır.”

Tahir İyici

“Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ilk görüşmelerinde birinci maddenin Kıbrıs sorununun çözümünü olmasını bekliyorum. Gerçi bir ilerleme olacağına dair inancım kalmadı çünkü Rum tarafı hiçbir şeyi kabul etmiyor. Bütün adayı verirsek ancak o zaman bizimle anlaşır, diğer türlü anlaşmaya pek yanaşmıyorlar.”

Seyfi Kasapoğlu

“Hristodulidis’in Erhürman’ı arayıp tebrik etmesi çok doğru bir davranıştır. İki liderin ilk buluşmalarında Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmelerini bekliyorum. Biz bütün savaşları gördük, o nedenle artık bu sorunun çözülmesi ve Kıbrıs’a bir barışın gelmesini istiyorum. Erhürman’ın bu işi başaracağını düşünüyorum. Hukukçu bir kişidir ve bu sorunu çözeceğine güvendiğimiz için ona seçimlerde destek verdik.”

Elif Çelik

“Rum lider ile Cumhurbaşkanı Erhürman’ın yapacağı ilk görüşmede mülkiyet sorununun çözümünü ve Kıbrıs sorununun çözümü konularını görüşmelerini istiyorum. Bu konuda başarılı olunacağına inancımız vardır. Annan Planı’ndan sonra yapılan görüşmeler hiçbir verimlilik taşımadı ancak Tufan Erhürman’a güveniyoruz.”

Mustafa Eğmez

“Benim beklentim sınır kapılarının artırılması, geçişlerin rahatlatılması konularını görüşmeleridir. Bu konuda başarılı olup olunamayacağını bize zaman gösterecektir. Bekleyip göreceğiz. Sınır kapılarının artırılması ve geçişlerin rahatlatılması konusu dışında başka bir şeyin olacağı beklentim de yoktur.”

Nusret Kayalar

“İki liderin yapacağı ilk görüşmede beklentimiz Kıbrıs sorununun konuşulması ve artık bu ülkede hepimize iyi gelecek olan barışın sağlanmasıdır. Bu noktada Tufan Erhürman’ın olgun davranışları ve kararlılığına güvenerek bu sorunun artık çözüleceğine ve başarılı olunacağına inanıyorum.”

Ekrem Güven Canbaz

“İki lider görüşmek için anlaştılar ama ne Kıbrıs sorunu ne de sınır kapılarının rahatlatılması konusunda olumlu bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir atasözü der ki: ‘Sende kuyruk acısı, bende de evlat acısı oldukça bu sorun çözülmez.’ Sadece buluşup yemek yiyip dağılacaklardır.”

Süleyman Ağdaç

“İki liderin yapacağı ilk görüşmede ele alınması gereken acil konu Kıbrıs sorunudur. Tufan Erhürman bu yönde bize söz verdi ve biz de ona oy verdik. Kıbrıs Türk Halkı yüzde 62 göstermiştir ki artık barış ve Avrupa Birliği’ne katılmak istiyor. Dilerim ki Erhürman Türkiye’yi de bu yönde ikna eder ve bir barış sağlanır, biz de görürüz. Erhürman korkmadan bu yolda sonuna kadar yürümelidir diye düşünüyorum.”

Niyazi Diftik

“Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın görüşmelerinde sınır kapılarıyla ilgili adım atmasını bekliyoruz. “İki taraf da giriş veznelerini artırmalı. Gerçekten kapı işkenceye döndü. İnsanlara külfet. Yıllarca sorun değişmiyor. Önlem almıyorlar. Kapıdan geri dönüş yeri de çok uzak.”

Kudret Behzat

“Yeni kapıların açılması şart oldu. Yeni Cumhurbaşkanımız Tufan Erhürman’a güveniyoruz. Erhürman girişim yaparsa bir kapı daha açılır. Yeni kapılar açılmazsa sürüneceğiz. Çocuğu okuldan almak için geldik ancak iki saat oldu kapıda sıra bekliyoruz.”

Cemal Sakallı

“Güneye alışveriş yapmaya ve gezmeye gidiyoruz. Peynir, et, sebzeler ve birçok ürün hem daha kaliteli hem daha ucuz. Ancak güneye her geçişimizde büyük zorluk yaşıyoruz. Sınır kapılarıyla ilgili sorunu Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın çözeceğine inanıyoruz.”

Mustafa Gökhan

“Her zaman Metehan’da saatlerce bekliyoruz. Yeni kapıların açılması elzemdir. Yeni Cumhurbaşkanı inşallah yeni kapıların açılmasını sağlayacaktır.”

Recep Pekkan

“Yetkililer artık adım atmalı. Mesela yollar genişletilsin; üç şerit ya da beş şerit yapılsın. Ömrümüz yollarda geçiyor. İnşallah istişare içerisinde karşı tarafla görüşerek, şerit genişletilir. Rahat rahat gidip gelmek istiyoruz.”

İlhan İncirlili

“Metehan Kapısı işkence kapısına döndü. Bu işe bir an önce çözüm bulmaları gerekir. İnşallah yeni Cumhurbaşkanımız bu soruna el atar.”

Güneş Atmacaoğlu

“Sürekli kapılarda saatlerce bekliyoruz. Daha fazla kapı daha çok çalışan olursa sıkışıklık yaşanmaz. Birçok ürün güneyde daha ucuz olduğu için oraya gidiyoruz. Ama kapılarda işkence yaşıyoruz.”

Aynur Takımcılar

“Güneye alışverişe, gezmeye, yemeğe ve içmeye gidiyorum. Güneyde birçok şey daha ucuz. Ancak bir saati aşkın süredir Metehan Sınır Kapısı’nda bekliyorum. Geçiş kapısını 4 ya da 5 şeride çıkarmaları lazımdır. Ayrıca yeni kapıların açılması da şart olmuştur.”

Batuhan Erdem

“Lefkoşa’da bir tane araçlı geçiş kapısı var ve sürekli yoğunluk yaşanıyor. En az 2 tane daha geçiş kapısı açılması gerekiyor.”

Vedat Yusufoğlu

“Kapılarda geçişin yavaşlaması Rum tarafı yüzünden oluyor. İşlemler yavaş yapılıyor. Yetkililer yaşanan sorunun özünü tespit edip, çözüm üretmeli.”