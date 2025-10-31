Ciddi iddialar var

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, oğlu Cenk Tosunoğlu’nun dün öğleden sonra Güney Kıbrıs’ta polis tarafından tutuklandığını açıkladı. Milletvekili Tosunoğlu olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Rum Polisi de Cenk Tosunoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili resmi açıklama yaptı. Rum polisi, Tosunoğ-lu'nun Metehan Sınır Kapısı’nda Europol’ün verdiği bilgiler doğrultusunda tutuklandığını duyurdu. Rum Polis İletişim Şubesi Sözcüsü, devlet ajansı CNA'ya yaptığı açıklamada, Tosunoğlu'nun “çocuklara yönelik cinsel istismar materyali bulundurma ve dağıtma” suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

Cenk masumdur

Cenk Tosunoğlu'yla ilgili iddialar Rum basınında yer alınca Milletvekili Tosunoğlu, sosyal medya hesa-bından ikinci bir açıklamaya yaptı.

Tosunoğlu, paylaşımında, Rum tarafının ilk olarak “Europol” ifadesini kullanarak yanlış bilgilendirme yaptığını savundu. “Oğlum Cenk'in gözaltına alınmasını Europol istemiş. Oysa Europol, KKTC polisiyle iş birliği yapan bir örgüttür ve Interpol gibi KKTC polisiyle çalışmaktadır. Bunca zaman birlikte çalıştıkla-rı Europol, şimdi neden bir KKTC vatandaşının yakalanması için güneye geçmesini beklesin?” ifadeleri-ni kullandı. Milletvekili, açıklamasında oğlunun tamamen masum olduğunu belirterek, Rum polisinin elinde herhangi bir delil olmadan itibar suikasti yöntemiyle hareket ettiğini öne sürdü. Tosunoğlu, “Bilgisayarı incelense suçsuzluğu kolaylıkla anlaşılabilir. Cenk masumdur ve bu er geç anlaşılacaktır” dedi. Tosunoğlu, Rum tarafının hamlesinin politik ve yalana dayalı olduğunu vurguladı, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik adımlara tepki gösterdi. “Bizi tanıyan ve bilen dostlarımız bu iftiraya inanmadı. Tümünün desteğine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

