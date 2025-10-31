İstesem kül ederdim

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, husumetli olduğu bir şahsa ait aracın üzerine benzin döküp, ölüm tehdidi içerikli not bırakan S.K. (E-22), tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlının aracın üzerine bıraktığı notta “Kanunsuzluk başka, namussuzluk başka,istesem arabanı kül ederdim” yazdığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, 29 Ekim 2025 tarihinde saat 22.30 sıralarında Gazimağusa’da bir apartmanın önünde park halinde bulunan ve E.K. isimli müştekinin kullanımında olan araca zanlı tarafından benzin döküldüğünü belirtti.

Polis, olay yerinde ayrıca karton üzerine yazılmış ölüm tehdidi içerikli bir not bulunduğunu ifade etti.

Polis, söz konusu notun içeriğinin özetle; “Kanunsuzluk başka, namussuzluk başka. İstesem arabanı kül ederdim” şeklinde olduğunu açıkladı. Zanlının eyleminin ciddi bir tehdit unsuru taşıdığını ve aracın boyasına zarar verdiğini vurgulayan polis, olayın polisin bilgisine ulaşmasının ardından zanlının kısa sürede tespit edilip tutuklandığını aktardı.

Polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, zanlının ifadesinin alınacağını, olay yerindeki delillerin inceleneceğini ve çevredeki kamera kayıtlarının araştırılacağını söyledi. Tahkikatın selameti açısından mahkemeden ek süre talep eden polis, zanlının bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, polis talebini yerinde bularak S.K.’nin bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

