Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, internet gazetesi Politico'ya mülakat verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile her zaman anlaşabildiğini kaydeden Trump, "O güçlü bir ülke ve güçlü bir ordu inşa etti." ifadesini kullandı. Venezuela lideri Maduro için "günleri sayılı" diyen Trump, Ukrayna'nın çok toprak kaybettiğini, Rusya'nın güçlü pozisyonda olduğunu ifade etti.

Amerikan internet gazetesi The Politico, Avrupa'nın en etkili 28 isminin yer aldığı listesini açıkladı.

Politico, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı "Avrupa'nın en güçlü kişisi" seçti.

Haberde "transatlantik şok dalgası" başlığıyla tanıtılan Trump, Dasha Burns'ün sorularını yanıtladı.

Amerikan Başkanı, bir soru üzerine "NATO için zor olan ülkeler var" derken, Türkiye'yi örnek gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "benim arkadaşım" diyen Trump, NATO ülkelerinin Türkiye ile sorun yaşadığında kendisini aradığını söyledi. Trump, “başa çıkmakta zorlanıyorlar ve benden onu aramamı istiyorlar. Ben de arıyorum ve her zaman onunla bir çözüm buluyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman anlaşabildiğini kaydeden Trump, "O güçlü bir ülke ve güçlü bir ordu inşa etti." ifadesini kullandı.

“Avrupalı liderler zayıf”

Trump, Avrupalı liderler içinse "zayıf olduklarını düşünüyorum." dedi.

Ukrayna Savaşı'nın Avrupa için büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken Amerikan Başkanı, Avrupalı liderlerin krizi iyi yönetemediğini ileri sürerken, "Ukrayna hakkında konuşuyorlar ama bir şey üretmiyorlar ve savaş devam ediyor." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için yürütülen görüşmelere ilişkin Trump, Rusya'nın "şüphesiz müzakere için daha güçlü bir konumda" olduğunu söyleyerek "Bu savaş, 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilirdi. Ancak artık olmayacak. Ben başkan olmasaydım 3. Dünya Savaşı olabilirdi." diye konuştu.

“Ukrayna’da seçim vakti geldi”

Ukrayna'da seçim yapılmasının vaktinin gelip gelmediğine ilişkin soruya Trump, "Evet, bence vakti geldi. Çok uzun zaman oldu. (Durum) Çok iyi gitmiyor. Seçim yapmak için önemli bir an olduğunu düşünüyorum. Seçim yapmamak için savaşı kullanıyorlar, ancak bence Ukrayna halkının bu seçeneği olmalı." yanıtını verdi.

Trump, seçim yapılması halinde "belki Zelenskiy'nin kazanabileceğini" dile getirerek, "Demokrasiden bahsediyorlar ancak artık demokrasinin olmadığı bir noktaya geliyor." yorumunu yaptı.

“Maduro'nun günleri sayılı”

Trump, bir soru üzerine Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun günlerinin sayılı olduğunu da söyledi.

"Peki, Maduro'yu görevden almak için ne kadar ileri giderdiniz?" sorusunu cevaplamak istemeyen Trump, "Venezuela halkının iyi muamele görmesini istiyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı ayrıca, "Ve çok yakında karada da onlara saldıracağız." ifadesini kullandı.

Zelenski'den Trump'a yanıt

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da seçim yapılmasına ilişkin, "Artık zamanı geldi" açıklamasına Zelenski'den, "Ben her zaman seçimlere hazırım." yanıtı geldi. Avrupa Birliği (AB) ise, seçimlerin koşulların uygun olduğu zamanda yapılması gerektiğini belirtti.

Zelenski, güvenlik garanti edilirse 60-90 gün içinde seçimlerin düzenlenebileceğini söyledi. Zelenski ayrıca, parlamentodan sıkıyönetim altında seçim düzenlenmesine yönelik yasal çerçeve hazırlanmasını talep edeceğini açıkladı.

