Ücret verilmeyecek

ABD’nin Grönland’ın başkenti Nuuk’taki Konsolosluğu, ABD dış politikasını Grönland halkına anlatmak amacıyla iletişim kanallarında görev yapacak ücretsiz stajyerler aradığını duyurdu.

İş ilanına göre stajyerlerden, konsolosluğun sosyal medya ve dijital iletişim kanalları için içerik üretmeleri ve “ABD’nin dış politika önceliklerini Grönland kamuoyuna aktarmaları” bekleniyor. Haftada yaklaşık 40 saat çalışmayı gerektiren stajın, Şubat 2026’dan itibaren 4 ila 6 ay sürmesi planlanıyor.

İlan metninde, stajın ücretli olmadığı açıkça belirtilirken, Danimarka’da öğrenim gören ve devletin öğrencilere sağladığı bursa hak kazanan adayların bu ödemeyi almaya devam edeceği ifade ediliyor. Bu durum, fiilen stajyerlerin maddi olarak Danimarka devleti tarafından desteklenmesi, ABD’nin ise ücretsiz emek kullanması şeklinde yorumlandı.

Adayların lisans veya yüksek lisans programına kayıtlı olması, ileri düzey İngilizce bilmesi ve Danca ile Grönlandca’yı çalışma seviyesinde kullanabilmesi şart koşuluyor.

Tepki çeken adım

İlan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik çıkışlarının yeniden gündeme geldiği bir dönemde yayımlandı. Trump, geçen hafta Grönland için özel temsilci atamış, bu adım Grönland, Danimarka ve Avrupa genelinde tepkiyle karşılanmıştı.

Trump, Grönland’ı ilk kez 2019’da satın alma fikrini gündeme getirmiş, ikinci başkanlık döneminde ise söylemini daha da sertleştirerek, “ulusal güvenlik” gerekçesiyle adanın ABD için zorunlu olduğunu savunmuş ve hatta askeri güç kullanımını dahi ima etmişti. “Ona sahip olmak zorundayız” sözleri, bölgedeki gerginliği artırmıştı.

ABD varlığı güçleniyor

ABD’nin Nuuk’taki konsolosluğu, Trump’ın ilk başkanlık döneminde, Haziran 2020’de yeniden açılmıştı. 2025’te Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin ardından konsolosluk, zırhlı camlarla donatılmış, 3 bin metrekarelik daha büyük bir binaya taşındı.

Grönland ve Danimarka’daki yetkililer, ABD’nin hem siyasi baskı hem de yumuşak güç araçları yoluyla bölgede etkisini artırmaya çalıştığı görüşünde. Ücretsiz staj ilanı da, ABD’nin Grönland’daki varlığını genişletme çabalarının sembolik ama tartışmalı bir adımı olarak değerlendiriliyor.

