Müzakereler devam edecek

İran ve ABD arasındaki müzakereler bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde devam edecek. Müzakerelerin temel konusu nükleer anlaşmanın yanı sıra İran'ın müzakerelerde kalıcılığı sağlamak amacıyla ABD’ye petrol, doğalgaz, madencilik ve uçak alımı gibi alanlarda ortaklıklar teklif ettiği iddia edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı Hamid Ghanbari, Cenevre'de yapılacak ikinci tur görüşmeler öncesinde nükleer anlaşmanın sürdürülebilir olması için ABD’nin de ekonomik çıkar sağlaması gerektiğini söyledi.

2015 yılındaki anlaşmanın ABD’nin ticari menfaatlerini korumadığını söyleyen Ghanbari, petrol ve doğalgaz sahalarında ortaklık, madencilik yatırımları ve sivil uçak alımlarının müzakere masasında olduğunu açıkladı.

Tahran'ın bu hamlelerle Trump yönetimini ekonomik kazanç üzerinden anlaşmaya ikna etmeye çalıştığın belirtiliyor.

Trump'ın damadı da yer alacak

ABD ve İran arasındaki dolaylı müzakerelerin ikinci turu için taraflar Cenevre'de bir araya gelecek. ABD heyetinde Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner yer alırken, İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderlik edecek. Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler, 2015’teki çok taraflı yapının aksine doğrudan İran ve ABD odaklı ilerliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “diplomasiyi tercih ettiklerini ancak daha önce kimsenin İran ile başarılı bir anlaşma yapamadığını” söyleyerek temkinli bir duruş sergileyeceklerini belirtti.

Uranyum seyreltme de masada olacak

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht-Revançi de görüşmelerde masaya yatırılacak konulara ilişkin konuştu.

Yaptırımların kaldırılması karşılığında en yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu seyreltmeye hazır olduklarını bildirerek nükleer programda teknik esneklik sinyali verdi.

Ancak Tahran yönetimi, geçmiş müzakerelerin ana tıkanma noktası olan "sıfır uranyum zenginleştirme" şartını kesinlikle kabul etmeyeceğini yineledi.

