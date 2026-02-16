ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı için tarihi açıkladı. Trump, Gazze Barış Kurulu'yla 19 Şubat'ta Washington'da görüşeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasını uygulayacak en tepedeki yapılarından olan Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı 19 Şubat'ta Washington'da yapılacak.

Trump, Gazze Şeridi’ne yönelik çalışmalar hakkında açıklama yaparken, Gazze Barış Kurulu’nun Washington’daki Donald J. Trump Barış Enstitüsü'nde Gazze Barış Kurulu üyeleriyle bir araya geleceğini açıkladı.

Gazze Barış Kurulu üyelerinin Gazze'deki insani yardım ve yeniden inşa çalışmaları için 5 milyar dolardan fazla bağışta bulunduklarını aktaran Trump, üye devletlerin ayrıca Gazze Şeridi’ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü için binlerce personel tahsis ettiğini açıkladı.

Trump, Hamas’ın ateşkes anlaşması kapsamındaki silahsızlanma taahhüdünü hızlı bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Barış Kurulu, tarihteki en önemli uluslararası kuruluş olacağını kanıtlayacak ve bu kurulun başkanlığını yapmak benim için bir onurdur" dedi.

Kurulda hangi ülkeler var?

İsrail'in Gazze'de iki yıl süren katliamları sonrasında varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında geçiş sürecinde Barış Kurulu ve onun altında yer alacak Yürütme Kurulu, Gazze'yi yönetecek ve 2027 sonuna kadar görev yapacak.

Kurulda yer alma davetini Türkiye ve ABD dışında şimdilik 22 ülke daha kabul etti.

Arnavutluk, Arjantin, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Ermenistan, Fas, İsrail, Katar, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Paraguay, Suudi Arabistan, Ürdün ve Vietnam, Gazze Barış Kurulu'na katılmayı kabul eden ülkeler oldu.

Kalıcı üyelik bir milyar dolar

Kurulun taslak tüzüğüne göre ABD Başkanı yönetim kurulunun ilk başkanı olacak ve kurul, dünya çapında barışı teşvik etmek ve çatışmaları çözmekle görevlendirilecek.

Tüzüğe göre, üye devletler, kurulun faaliyetlerini finanse etmek için her biri bir milyar dolar ödeyip kalıcı üyelik kazanmadıkları sürece üç yıllık dönemlerle sınırlı kalacaklar .

Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, eski İngiliz başbakanı Tony Blair ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ı girişimin kurucu Yürütme Kurulu üyeleri olarak atadı.

