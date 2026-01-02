Yılbaşı gecesi facia yaşandı

İsviçre’deki Crans-Montana kayak merkezinde meydana gelen yangında en az 40 kişi hayatını kaybetti, çoğu ağır 115 kişi yaralandı.

Polis sözcüsü, yangının bodrum katında gerçekleştiğini açıkladı. Görgü tanıkları ise yangının doğum günü mumlarından dolayı çıktığını öne sürdü.

İsviçre’nin güneybatısındaki lüks kayak merkezi Crans-Montana’da bir barda yangın çıktı.

İsviçre polisi, yılbaşı gecesi çıkan yangında 40 kişinin öldüğünü, çoğu ağır 115 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsviçre polisi, yangının perşembe günü sabaha karşı yaşandığını duyurdu.

İsviçre Savcılığı, olayın saldırı olmadığını düşündüklerini belirtti. Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırdıklarını ve önceki bilgilerin aksine yangından önce bir patlama yaşanmadığı aktardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Görgü tanıkları o anları anlattı

Yangın başladığı sırada barda olduklarını söyleyen iki Fransız kadın, Fransa'nın BFM TV kanalına, içinde “doğum günü mumları” olan bir şişenin ahşap tavana çok yakın tutulması sonucu bodrum katında yangının başladığını gördüklerini anlattı.

Kadınlardan biri, “Yangın tavandan çok hızlı yayıldı.” ifadeleriyle panik anlarını anlattı. İkili, panik yaşanırken dar bir merdivenden zemin kata gittiklerini ve binadan kaçmayı başardıklarını söyledi. Dakikalar sonra alevler zemin kata da ulaştı.

Polis sözcüsüne göre, yangın çıktığında barda 100'den fazla kişi bulunuyordu. RTS'nin haberine göre, yangın barın bodrum katında meydana geldi. Barın kapasitesi 400 kişiydi.

Olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra birkaç helikopter de sevk edildi. Yakınları için bir yardım hattı kuruldu.

