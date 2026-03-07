Erişime açıldı

ABD Adalet Bakanlığı eksik Epstein belgelerini yayınladı. Yeni belgeler arasında Trump’a yönelik cinsel istismar iddialarını içeren FBI görüşmeleri var.

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein dosyalarının kamuya açılan ilk kısmında eksik olan ve Donald Trump’a yönelik cinsel istismar iddialarını içeren FBI belgelerini internet üzerinden erişime açtı.

Bakanlığın bu adımı, haber kurumlarının dosyaların eksik olduğu yönündeki haberleri yayınlamasının ardından geldi.

Adalet Bakanlığı, eksik dosyaların veri tabanında yanlışlıkla "kopya kayıt" olarak etiketlendiğini ve bu nedenle halka açık görünmediğini savundu. Bakanlık, hatanın düzeltildiğini ve belgelerin artık erişilebilir olduğunu söylüyor.

Yeni yayınlanan belgeler; Epstein tarafından cinsel saldırıya uğradığını ve Trump tarafından istismar edildiğini iddia eden bir kadınla yapılan üç ayrı FBI mülakatının özetlerini ve notlarını içeriyor.

İddiaların içeriği ne?

Güney Karolina eyaletinden mağdur kadının, Epstein'in 2019'da tutuklanmasının ardından kolluk kuvvetlerine başvurduğu anlaşılıyor. Kadın, milyarder finansçının 1984 yılı civarında, kendisi henüz 13 yaşındayken Hilton Head Adası'nda kendisine saldırdığını öne sürüyor.

Sky News'ün aktarımına göre FBI, kadınla 2019'da 24 Temmuz, 7 Ağustos, 20 Ağustos ve 16 Ekim tarihlerinde dört ayrı görüşme yaptı. Bu tarihler, Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’e karşı sunulan kanıt dosyasından öğrenildi. Ancak ilk etapta milyonlarca sayfalık Epstein dosyaları arasında sadece 24 Temmuz tarihli görüşme yer almıştı ve bu görüşmede Trump’ın adı geçmiyordu. Yeni yayınlanan üç görüşme notunda ise ismi gizli tutulan kadın, Epstein ve suç ortaklarının yanı sıra Trump tarafından da istismara uğradığını iddia ediyor.