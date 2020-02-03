Çık ortaya

Lefkoşa’ya bağlı Dilekkaya köyünde yaşayan 75 yaşındaki Cahit Turabi dün ölümden döndü. Sürücüsü henüz belli olmayan bir araç, evinden çıkıp komşularına giden Cahit Turabi’ye arkadan çapıp kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Turabi, kendi evinin duvarına vurup yere düştü. Ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Turabi’nin dizlerinden yaralandığı, bacak ve baldır kısımlarında ezilme olduğu öğrenildi.

Turabi müşahade altına alınırken, kızı Nadire Turabi babasına çarpıp kaçan sürücüye ateş püskürdü. Diyalog’a konuşan Nadire Turabi, “İnsanlık öldü mü? Yaşlı bir adam çarpıp kaçan biri insanlıktan nasibini almamıştır. Bu kadar insafsızlık olmaz” dedi.

Çarpıp kaçtı

Aile yakınlarından elde edilen bilgilere göre; saat 14.00 sıralarında Cahit Turabi, ellerinde eşyalar tam evden çıkıp karşı yola geçecekken beyaz renkli Renault marka bir araç bacak kısmına vurup kaçtı. O esnada karşı yönden gelen bir otobüs hemen durarak kaçan aracın sahibine bağırdı. Otobüs şoförünün “Dur adamı öldürdün” diye bağırması üzerine Cahit Turabi’nin hemen yanındaki evde yaşayan kızı Nadire Turabi dışarı çıktı ve babasını yerde yatarken gördü.

Paniğe kapılan Nadire Turabi, 112 acil servisi aradı. Bu arada vurup kaçan aracı gören diğer köy sakinleri de beyaz renkli Renault’un plakasını aldı. Dizleri kanlar içerisinde kalan Cahit Turabi ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Dizlerinde yaralanma, bacak ve baldırında ezilme olan Turabi, tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Vicdansız adam

Turabi’nin tedavisi sürerken, kızı Nadire Turabi, babasına çarpıp kaçan aracın sürücüsünün vicdansız biri olduğunu söyledi.

Nadire Turabi şunları ifade etti: “Vurdun, belki kaza oldu ama insan olan bir dönüp bakar; Öldü mü kaldı mı yardım edeyim mi? diye. Hem köy içerisinde hızlı gideceksin hem de birine vurup arkana bakmadan kaçacaksın. Ya babama bir şey olsaydı. O sırada oradan geçen otobüsün şoförü inip kaçan araca bağırınca duyup evden çıktım. Köylülerimiz babamın başına toplanmıştı. Babamı öyle görünce paniğe kapıldım. Hastaneye kaldırdık. Dizleri ve ayaklarında ezilmeler oldu. Ayrıca diz kısmından yaralandı. Başımıza gelen bu olay bize insanlığın öldüğünü gösterdi. Bu kadar insafsızlık, vicdansızlık olmaz. Gerçi köylülerimiz aracın plakasını aldı, sürücüsü erkekmiş, polise de bildirdik. Polis eninde sonunda onu bulacak. Sonuna kadar şikâyetçiyiz. “