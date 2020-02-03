Kilosu 25’i buldu

Onur ULAĞ
Lefkoşa’da her hafta sonu Otobüs Terminali’nde kurulan açık pazarda dün yine sebze-meyve fiyatları cep yaktı.
Kilosu 17 lira olan patlıcan alıcı beklerken, domates 10 ile 15, salatalık 13 liradan tezgâhtaki yerini aldı.
Kilosu 20 liraya çıkan bezelye ile 25 liradan satılan acı biber pazarın en pahalı ürünleri oldu. Kıbrıs’ın vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olan kolakas 12 liradan satışa sunulurken, kabak da 10 liraya tezgâha konuldu.
Muz 12, ayva ile armut 10 liradan alıcı bekledi, mandalina ile nar 5, soğan ve patates 5 liralık fiyatları ile pazarın en ucuz meyve-sebzeleri oldu.
Pazardaki fiyatlar dün şöyleydi:
Pancar 6 TL
Yer Elması 12 TL
Bezelye 20 TL
Muz 8 TL
Üzüm 15 TL
Çilek Paket 12 TL
Elma 10 TL
Armut 10 TL
Ayva 10 TL
Domates 10 TL
Salatalık 13 TL
Havuç 6 TL
Kolakas 12 TL
Karnabahar 7 TL
Kabak 10 TL
Patates 5 TL
Soğan 5 TL
Biber 12 TL
Çeri Domates 15 TL
Mantar 30 TL
Hindistan Cevizi Tane 8 TL
Mango 10 TL
Elma 8 TL
Nar 5 TL
Mandalina 5 TL
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