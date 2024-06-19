Vatandaşlık vaat etti

ABD'de göçmen krizinin 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi iç siyasette gerilimi artırdığı bir dönemde, Başkan Joe Biden ülkede yasal statüsü olmayan yüz binlerce göçmene vatandaşlığın önünü açmaya hazırlanıyor.

Beyaz Saray, Biden yönetiminin, ABD vatandaşlarının ülkede yasal statüye sahip olmayan eşlerinin bir kısmına kalıcı oturma izni ve vatandaşlık başvurusu hakkı tanıyacağını duyurdu. Bu hamlenin 500 binden fazla göçmeni kapsaması bekleniyor.

Vatandaşlığa hak kazanmak için bir göçmenin 10 yıl boyunca ülkede yaşamış olması ve bir ABD vatandaşıyla evli olması gerekiyor. Başvurusu kabul edilenler yeşil kart başvurusunda bulunabilecek, geçici çalışma izni alacak ve sınır dışı edilmeyecek.

Yönetimden üst düzey yetkililere göre, yaklaşık 50 bin ABD vatandaşı olmayan çocuk da aynı süreçten yararlanabilecek.

ABD'de bitmek bilmeyen göçmen krizi

Biden, 4 Haziran'da ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalamış ve sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkat çekici adımını atmıştı. Göçmen hakları grupları, bu kararname nedeniyle Biden yönetimine dava açmıştı.

Meksika sınır kapılarına dayanan kaçak göçmenlerin sayısı son dönemde günde 2 bin 500'ü aşarken, büyüyen göçmen krizi ABD içinde de tartışma yaratan başlıca konulardan biri.

Kriz, geçen aylarda Biden yönetimiyle Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletleri karşı karşıya getirmişti. Demokrat Başkan Biden’ın ABD-Meksika sınırını yasadışı şekilde geçerken yakalanan rekor sayıda sığınmacıya ilişkin krizi yönetme biçimi, Cumhuriyetçilerin eleştirilerinin hedefi oldu.

5 Kasım seçimleri öncesi anketler, sınırdaki durumun çok sayıda ABD'li seçmenin en kaygı duyduğu konu olduğunu gösteriyor.

